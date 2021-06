Mülheimer Satire-Partei schickt „Partei-Man“ nach Berlin

Grauer Anzug, Brille, rotes Cape: Mit seiner Mischung aus Clark Kent und Superman brachte Pascal Plew (22) Farbe in den Kommunalwahlkampf. Jetzt will er es zur Bundestagswahl wissen und tritt für „Die Partei“ an.

Mülheim. Der Kreisverband der satirischen Polit-Gruppe „Die Partei“ wählte Pascal Plew alias „Partei-Man“ zu ihrem Kandidaten für die Bundestagswahl.

Drei Monate vor der Bundestagswahl hat auch die Mülheimer „Partei“ ihren Kandidaten erwählt: Pascal Plew steigt für die satirische Polit-Gruppe in den Ring, den die meisten wohl eher als „Partei-Man“ kennen dürften. In der Sitzung des Kreisverbands an der Freilichtbühne am vergangenen Dienstagabend erhielt der 22-Jährige die hundertprozentige Zustimmung für den Wahlkreis Mülheim/Essen 1.

Zum Kommunalwahlkampf war Pascal Plew als "Partei-Man" bereits im Einsatz. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Partei-Man kämpft für Weltfrieden und Erdbeereis für alle

Im Kommunalwahlkampf trat der Mann im grauen Anzug, mit Brille und rotem Umhang – eine Kreuzung aus Clark Kent und Superman – bereits als Markenzeichen der Mülheimer Partei auf, kämpfte gegen die AfD und Ruhrbania oder bewahrte Bürger vor Bananenschalen, Regentropfen und zu viel Plastik in der Landschaft.

Ob für die späte Ankunft des politischen Superhelden das Cape verantwortlich war, ist nicht überliefert. Jetzt aber will sich der Kaufmann für Fitness und Sport einsetzen für „soziale Gerechtigkeit, besseres Klima, Weltfrieden und Erdbeereis für alle“.

Für den Kreisverband ist der Sitz von Plew im Bundestag zweifelsfrei „so gut wie sicher“, frotzelt der Partei-Vorsitzende Dominik Messink. „Denn während die anderen Parteien namenlose Witzfiguren, Steigbügelhalter, Ewiggestrige und ausgemusterte Kik-Männermodels ins Rennen schicken, geht für uns die einzig glaubwürdige Verkörperung echter Werte an den Start.“

