Mülheim. Der Friedhof aus dem 19. Jahrhundert in Mülheim-Holthausen kann nur erhalten werden, wenn jährlich 10.000 Euro für die Pflege gespendet werden.

Mülheimer sammeln weiter Spenden für Friedhof in Holthausen

Die Anwohner wollen den historischen Friedhof in Holthausen erhalten. Seit Juli sammelt eine Bürgerinitiative, um die rund 10.000 Euro zusammenzubekommen, die die Pflege des Friedhofs im Jahr kostet. Aktuell liegt die Spendensumme bei knapp 7000 Euro. Weitere Spender sind gesucht, vor allem auch mit Blick auf die kommenden Jahre.

Die klamme Stadt muss bekanntlich auch an den Friedhöfen sparen. Auf dem ehemaligen Binnenschifferfriedhof in Holthausen wird seit 1965 nicht mehr beigesetzt. Die Grün- und Wegepflege sowie der Winterdienst kosten aber dennoch. Um den kleinen Friedhof an der Röntgenstraße zu erhalten und zu verhindern, dass er zur pflegeleichteren Grünfläche umgewandelt wird, hat die Bürgerinitiative dazu aufgerufen, zu spenden. Zudem geht im Stadtteil die Sorge um, der ehemalige Friedhof könne doch noch einmal Bauland werden. Eine langfristige Rettung des historischen Friedhofs aus dem Jahr 1878, dessen berühmtestes Grab das des kamerunischen Prinzen Equalla Deido ist, sei auf Dauer nur mit Spendengeldern möglich, weiß Matthias Meyer, einer der Initiatoren.

Die Stadt Mülheim betont, dass mindestens 10.000 Euro pro Jahr benötigt werden

Derzeit befinden sich 6740 Euro auf dem Spendenkonto, Stand Ende November. „Es stagniert gerade“, sagt Stadtsprecher Volker Wiebels, der auf Anfrage betonte, dass es mindestens 10.000 Euro pro Jahr seien, die für die Pflege des Friedhofs benötigt würden. „Im nächsten Jahr muss weitergesammelt werden“, sagt Meyer, der zuversichtlich ist, dass die für 2020 erforderliche Summe in diesem Jahr noch zusammenkommt. „Der Friedhof ist ein erhaltenswertes Kleinod“, sagt Meyer. Er sei in der Substanz noch erhalten, es gibt noch Gräber aus dem 19. Jahrhundert. Der Holthauser Friedhof sei von historischer Bedeutung wie der Altstadtfriedhof, leider stehe er aber nicht unter Denkmalschutz wie dieser. Bekannte Mülheimer Familien seien in Holthausen beigesetzt worden, viele Gräber würden auch bis heute von den Familien besucht.

Für das laufende Haushaltsjahr 2019 sind die Kosten für die Pflege des Friedhofs noch gewährleistet. Aber ab dem 1. Januar 2020 müssten die Pflegeaufwendungen von der Bürgerschaft übernommen werden. Wer spenden möchte, kann das auf folgendes Konto der Stadt tun, unbedingt unter Angabe des genannten Kassenzeichens, damit das Geld auch zugeordnet werden kann: Spendenkonto der Stadt Mülheim, Sparkasse Mülheim, IBAN- Nummer: DE78 3625 0000 0300 0001 00, Kassenzeichen: 9900000003792.