Mülheimer Rumbach-Baustelle: Neue Verkehrsbeeinträchtigungen

Mülheim. Die Rumbach-Baustelle in der Mülheimer Innenstadt schreitet voran. Ab 7. Dezember wird erneut die Verkehrsführung geändert. Hier die Infos.

Die riesige Baustelle zur Renaturierung des Rumbachs in der Mülheimer Innenstadt macht einen weiteren Schritt vorwärts. Daraus ergibt sich ab Mittwoch, 7. Dezember, eine erneute Änderung der Verkehrsführung, teilt die Stadt aktuell mit.

In den vergangenen Tagen wurden die Betonrohrfertigteile (DN 2000) für den neuen Rumbach im Bereich der Kreuzung Tourainer Ring / Dickswall verlegt. Nun folgt der letzte Abschnitt vom Dickswall 60 bis 81 zwischen der Kreuzung Tourainer Ring / Dickswall und der Kreuzung von Kalkstraße und Kämpchenstraße mit dem Dickswall. Dazu wird am 7. Dezember in diesem Abschnitt des Dickswalls in der Straßenmitte die Baustelle eingerichtet. Stadteinwärts und stadtauswärts bleibt dann nur noch eine Fahrspur.

Kreuzungsbereiche in der Mülheimer City von Veränderung nicht betroffen

Die beiden genannten Kreuzungsbereiche seien nicht betroffen, heißt es weiter, auch nicht die Fußgängerüberwege im Bereich Kalkstraße und Kämpchenstraße. „Die Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens Tourainer Ring / Dickswall bleibt nahezu erhalten“, so die Ankündigung der Stadt. Dennoch ließen sich Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer nicht ganz vermeiden, wofür erneut um Verständnis gebeten wird. Weitere Änderungen in der Verkehrsführung sollen rechtzeitig angekündigt werden.

