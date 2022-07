Zahlreiche Helferinnen und Helfer packten in Mülheim Hilfsgüter für die Ukraine zusammen.

Soziales Engagement Mülheimer Rotarier spenden fünf Tonnen Ware an Ukraine-Hilfe

Mülheim. 240 Kartons oder auch fünf Tonnen Hilfsgüter: Der Rotary Club Uhlenhorst und die Lions Hellweg haben erneut Ware in die Ukraine verschickt.

Der Rotary Club Uhlenhorst und die Lions Hellweg haben fünf Tonnen Hilfsgüter für die Ukraine-Hilfe geordert, verpackt und versandt. So sind laut Pressesprecher Frank Lenz 240 Kartons mit je 20 Kilogramm Inhalt per Hand gepackt worden – und das, obwohl es zunächst an Verpackungsmaterial mangelte.

Eine der Helferinnen, Iris Zerfaß, konnte die Hilfsaktion retten: „Sie bewerkstelligte aufgrund ihrer exzellenten Beziehungen die Lieferung der fehlenden Kartons.“ So sind schließlich nicht nur die 240 Kartons kurzfristig beschafft, sondern auch noch 200 weitere Kartons an den Verein „Städtepartnerschaft Bochum - Donezk“ vermittelt worden. „Insgesamt wurden in den vier Hilfsaktionen der beiden Clubs insgesamt ca. 840 Kartons Hilfsgüter mit einem Gesamtgewicht von fast 17 Tonnen im Wert von 50.000 Euro gespendet“, teilt Lenz mit.

Verschickt wurden demnach Konserven, Knäckebrot, Teigwaren, Hygieneartikel, Decken und Babynahrung. Dank der großzügigen Spenden von Mülheimer Ärzten habe eine Palette medizinischer Hilfsmittel als „Zugabe“ gepackt werden können. „Den Transport übernahm die Städtepartnerschaft Bochum – Donezk, die sich mit ortskundigen ukrainischen Begleitern bis an die Gefechtsgebiete wagt“, heißt es in der Mitteilung.

