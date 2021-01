Mülheimer Rotarier laden zum digitalen Whisky-Tasting ein

Mülheim Der Rotary Club Mülheim-Uhlenhorst setzt auf Online-Veranstaltungen, um Spenden für Sozialprojekte zu generieren. Im Februar geht es um Whisky.

Die Rotarier aus dem Uhlenhorst beschreiten in dieser Corona-Zeit ungewöhnliche Wege, um Spenden zu generieren. Bei einem Bier-Tasting im Netz - also per Videokonferenz - kamen kürzlich 3000 Euro zusammen. Deshalb soll es jetzt eine Wiederholung geben - allerdings nicht mit Gerstensaft. Am 5. Februar wird es ein Whisky-Tasting via Zoom geben.

120 Interessierte waren bei der Bier-Probe dabei

Dass dann ebenso viele Teilnehmer dabei sind wie beim ersten Mal, hofft man schwer. 120 Interessierte hatten sich für das Bier-Tasting angemeldet, also wurden auch 120 Pakete mit den zu testenden Biersorten verschickt. Der Erlös wurde wieder in Sozialprojekte zugunsten von Mülheimer Kindern gesteckt.

"Wir konnten am Jahresende aber auch dem Frauenhaus noch eine Spende zukommen lassen. Normalerweise führen wir auf dem Nikolausmarkt in Saarn immer eine Fotoaktion zugunsten des Frauenhauses durch. Die ist diesmal ja leider weggefallen", berichtet Dr. Andreas Swoboda, Pressereferent beim Rotary-Club Mülheim-Uhlenhost.

"Kleine Reise zu Schottlands Destillerien"

Für das Whisky-Tasting hat man mehrere Experten angeheuert, die den Teilnehmern etwas zu den Whisky-Proben erklären. "Wir machen im Grunde eine kleine Schottland-Reise, haben eine erlesene Auswahl an Produkten schottischer Destillerien zusammengestellt", kündigt Swoboda an. Zu probieren gibt es beispielsweise gute Tropfen von Aberfeldy, Scapa oder Laphroaig. Viele Single Malts, bis zu 15 Jahre alt, sind dabei.

Wer mittesten möchte, kann sich über einen Link auf der Homepage des Clubs anmelden und dann den Betrag von 50 Euro überweisen. 25 Euro davon werden gespendet. Nach dem Eingang des Geldes bekommt jeder Interessierte das Paket mit den verschiedenen Whisky-Proben zugeschickt. Am 5. Februar um 20 Uhr sollen sich dann alle Whisky-Freunde auf Zoom treffen. Nach einer kleinen technischen Einführung geht es sofort los mit der Verkostung.

Lokale Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder

Die eingenommene Spendensumme fließt in verschiedene lokale Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder wie beispielsweise die Förderprogramme Robin, die EulenKids und die KarottenKids sowie die Robis-Berufsmesse und die Hilfe für Flüchtlingsfamilien. Auch das Gemeinschaftsprojekt "Wandern für Wasser", mit dem Wasserprojekte in armen Ländern unterstützt werden, wird gefördert.

"Läuft das Whisky-Tasting ebenso gut wie die Bier-Verkostung, werden wir die Reihe sicherlich fortführen. Es könnte eine Weinprobe oder auch einen Gin-Abend geben", sagt Andreas Swoboda.

INFO

Informationen über den Rotary-Club Mülheim-Uhlenhorst findet man auf https://muelheim-a-d-ruhr-uhlenhorst.rotary.de/. Dort stehen auch der Links, über den man sich zum Whisky-Tasting anmelden kann: https://charitytasting.wordpress.com/.