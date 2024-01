Mülheimer Postbotin (66) wird von Auto erfasst: Lebensgefahr

Mülheim Mit Zeugen will die Polizei einen Unfall aufklären, der für eine Postbotin lebensgefährlich endete. Hatte sie zuvor verkehrswidrig gehandelt?

An der Ecke Karlsruher Straße/Duisburger Straße ist es am Dienstagnachmittag, 9. Januar, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine fahrradfahrende Postbotin lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei möchte den genauen Unfallhergang nun mithilfe von Zeugenaussagen rekonstruieren.

Nach bisherigem Kenntnisstand, so die Polizei, war die 66-jährige Frau in Speldorf unterwegs, als sie gegen 14.40 Uhr von einem Renault Twingo erfasst wurde, der auf Karlsruher Straße in Fahrtrichtung Ruhrorter Straße von einem 42-Jährigen gesteuert wurde. In Höhe der Ausfahrt des Rewe-Parkplatzes kam es zur Kollision mit der Fahrradfahrerin.

Unfall in Mülheim: Postbotin wird in Klinik behandelt

Dabei ist die Postbotin lebensgefährlich verletzt worden. Nachdem sie am Unfallort von einer zufällig anwesenden Notärztin versorgt wurde, brachte der Rettungsdienst sie in eine Duisburger Klinik. „Der Zustand der Frau ist weiterhin kritisch“, wie Polizeisprecher Pascal Pettinato auf Nachfrage erklärt.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. „Es ist unklar, ob die Postbotin verkehrswidrig gehandelt hat“, so Pettinato. Vom Parkplatz kommend sei nur ein Abbiegen nach rechts gestattet. „Man weiß nicht so genau, ob die Postbotin links abgebogen ist oder ordnungsgemäß gefahren ist.“ Die Angaben der Anwesenden vom Unfallort dazu gingen auseinander.

Die Ermittlungen gegen den 42-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung laufen, das zuständige Verkehrskommissariat sucht Zeugen: „Wenn Sie den Unfall gesehen haben und insbesondere Angaben zu den Fahrtstrecken des Autofahrers und der Postbotin machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0.“

