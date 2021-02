Mülheimer Polizei sucht nach vermisster Lina Sophie (13)

Mülheim. Seit Dienstag sucht die Mülheimer Polizei nach der 13-jährigen Lina Sophie aus Saarn. Das Mädchen wurde zuletzt am Essener Hauptbahnhof gesehen.

Die Polizei Essen/Mülheim sucht seit Dienstag, 16. Februar, nach der vermissten 13-jährigen Lina Sophie M. Das Mädchen wohnt in Mülheim-Saarn. Zuletzt gesehen wurde sie am Montagnachmittag, 15. Februar, gegen 16.30 Uhr am Hauptbahnhof in Essen.

Die Polizei in Mülheim und Essen sucht nach Lina Sophie M. (13) aus Saarn, die seit dem 16. Februar vermisst wird. Foto: Polizei Mülheim/Essen

Als sie auch am späten Abend nicht nach Mülheim zurückkehrte, informierte eine Betreuerin die Polizei. Nachdem die ersten Suchmaßnahmen der Polizei bislang ohne Erfolg blieben, hoffen die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Tag des Verschwindens war die 13-Jährige mit einer Teddyjacke bekleidet

Lina Sophie M. ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Figur und schwarze Haare. Sie war am Tag des Verschwindens mit einer schwarzen Jeans, weißen Turnschuhen und einer auffälligen beige-farbenen Teddyjacke bekleidet.

Hinweise zu der Vermissten nimmt die Einsatzleitstelle der Polizei unter 110 entgegen.

