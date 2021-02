Mülheimer Polizei sucht mit Zeugen nach dem dritten Mann

Nach dem Überfall auf einen 70-jährigen Mülheimer in seinem Haus in Heißen sucht die Polizei den dritten Verdächtigen.

Mülheim. Nach dem brutalen Überfall auf einen 70-Jährigen in seinem Haus in Mülheim sucht die Polizei den dritten Verdächtigen. Zeugen sollen sich melden.

Der brutale Überfall auf einen schlafenden 70-Jährigen in seinem eigenen Haus in Heißen hat hohe Wellen geschlagen und auch in den sozialen Medien für viel Anteilnahme gesorgt. Die Polizei hofft, durch weitere Zeugenaussagen auch den dritten mutmaßlichen Täter zu ermitteln, der immer noch flüchtig ist.

In der Nacht zum Mittwoch waren drei maskierte Männer gegen 1.25 Uhr in ein Haus an der Buggenbeck eingebrochen, überwältigten dort den schlafenden 70-jährigen Bewohner. Die Einbrecher fesselten und knebelten den Mann in seinem Bett, um dann sein Haus zu durchsuchen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Täter allerdings gehört und die Polizei gerufen, die dem Spuk ein Ende machte.

Die beiden festgenommenen Männer sitzen in Untersuchungshaft

Zwei der mutmaßlichen Einbrecher, 30 und 21 Jahre alt, wurden noch in Tatortnähe festgenommen. Diese beiden Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft, so die Polizei, die nach dem dritten Mann fahndet. Es wird angenommen, dass der Mann mit einem weißen Fluchtwagen entkam, der in etwa 300 Metern Entfernung vom Tatort, in einem kleinen Nebenweg, geparkt war.

Es hätten sich bereits Zeugen gemeldet, die im Umfeld des Tatortes schon am Montag, also zwei Tage vor der Tat, drei verdächtige Männer beobachtet hatten, so Polizeisprecher Peter Elke. „Möglicherweise“, so Elke, „wurde der spätere Tatort schon am Montag ausgekundschaftet.“

Die Polizei erhofft sich weitere Hinweise von Zeugen. Möglicherweise sind die drei verdächtigen Personen auch an anderen Orten in der Stadt aufgefallen. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Fahndung nach der dritten, noch unbekannten Person“, so Peter Elke. Kriminalhauptkommissar Rainer Hardes vom Raubkommissariat 31 bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen zu dem noch flüchtigen Mittäter oder dem weißen Fluchtwagen machen können, sich unter der zentralen Rufnummer 0201-829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim zu melden.