Mülheimer Polizei schnappt mutmaßlichen Serieneinbrecher

In der Nacht zum Freitag wurde ein Oberhausener (32) in Mülheim festgenommen.

Mülheim. In der Nacht zum Freitag wurde ein Oberhausener (32) in Mülheim festgenommen. Er soll 17 Einbrüche begangen haben. Es ging ihm nicht nur um Geld.

Die Polizei konnte in der Nacht zum Freitag einen mutmaßlichen Serieneinbrecher in Saarn vorläufig festnehmen. Der 32-Jährige Mann aus Oberhausen steht unter dem Verdacht, für mindestens 17 Einbrüche in Mülheim verantwortlich zu sein. Neben Bargeld wurden bei den Einbrüchen auch Lebensmittel und Waren gestohlen.

Der Festgenommene wurde in der Nacht nach einem weiteren versuchten Geschäftseinbruch an der Mintarder Straße erwischt. Gegen 2 Uhr hatte ein Sicherheitsdienst die Polizei verständigt, denn über Videokameras wurde beobachtet, wie der Mann offenbar versuchte, in eine Saarner Sporteinrichtung einzubrechen, so die Polizei. Die Beamten konnten den Mann stellen, und fanden bei seiner Durchsuchung Gegenstände, die wahrscheinlich aus vergangenen Einbrüchen stammten.

Auch Taten aus den Mülheimer Nachbarstädten werden jetzt geprüft

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, soll der festgenommene Oberhausener nicht nur in Mülheimer Gastronomiebetriebe und Geschäfte, sondern auch in Wohnungen eingebrochen sein. „Es wir geprüft, ob man ihm noch weitere Tatorte zuordnen kann, eventuell auch in den Nachbarstädten“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittler nutzen dafür unter anderem die Aufzeichnungen von Überwachungskameras.

Der Einbrecher hatte es bei den genannten 17 Tatorten offenbar nicht nur auf Bargeld, sondern auch auf Neuwaren abgesehen. Aus Gastronomiebetrieben nahm er auch Speisen und Getränke mit. Das Mülheimer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen übernommen.