Mülheim. Der Mülheimer Pianist Markus Siedenberg sorgt öfter für neue Nachrichten. Jetzt tritt er eine Stelle in China an, ein Buch hat er auch verfasst.

Changsha ist wohl nur wenigen Deutschen bekannt. Die Provinzhauptstadt mit 7,4 Millionen Einwohnern liegt im Südosten von China. Dort wird der Mülheimer Pianist Dr. Markus Siedenberg vermutlich eine neue Stelle antreten. An der Hunan Universität. Da das Grundgehalt von 1110 Euro für ihn, seine Frau und die fünf Kinder aber nicht ausreicht, hofft er auf ein Furong-Stipendium.

Sehr großer internationaler Wettbewerb

Der promovierte Musikwissenschaftler und Musiker sorgt immer mal wieder für interessante neue Nachrichten, erst kürzlich – und nicht zum ersten Mal – hat er wieder einen Online-Wettbewerb im Klavierspiel gewonnen . Er belegte den ersten Platz bei der Grand Prize Virtuoso International Music Competition (Salzburg 2020). Er ist einer der größten Wettbewerbe der Welt mit Teilnehmern aus bis zu 70 Nationen und findet halbjährlich in wechselnden europäischen Metropolen statt.

„Das Besondere an diesem Wettstreit ist, dass die Jura aus den Goldmedaillengewinnern der verschiedenen Alterskategorien Musiker auswählt, die in große Konzerthäuser und zu bekannten Festival entsandt werden“, erläutert Markus Siedenberg.

Mit fünf Kindern zum Preisträgerkonzert in Salzburg

Zum Preisträgerkonzert im Mozarteum in Salzburg reiste der Mülheimer mit der ganzen siebenköpfigen Familie an. „Salzburg ist eine der romantischsten Städte der Welt, das musste einfach sein. Vor dem Konzert habe ich mich im Hotel Sacher mit einem Stück Sachertorte gestärkt“, schwärmt der Pianist. In der „Mozartstadt“ spielte er auch Mozart – den 2. Satz aus der Sonate in B-Dur (KV 333). In einer ganz eigenen Interpretation mit lauten, tiefer gelegten Basstönen.

Auch als Komponist wurde Siedenberg wieder ausgezeichnet – für seine Konzert Paraphrase „Réminiscences de Bayreuth“ erhielt er einen Sonderpreis bei der Rising Stars Grandprix International Music Competition in Berlin. Der 47-Jährige, der auch Geschichte, Philosophie, Literaturwissenschaft und Mathematik an der Fernuni Hagen studiert hat oder gerade studiert, hat zudem ein neues Buch geschrieben. Im sechsten Band seiner gesammelten Werke geht es um den Schweizer Mathematiker, Musikwissenschaftler und Dirigenten Ernest Ansermet.

Dissertation über Relativitätstheorie

„Ansermet hat in den 1960er Jahren einen 850 Seiten-Wälzer geschrieben – garniert mit viel Mathematik und Physik –, der bis heute für die Wissenschaft unverdaulich war. Ich habe mich da durchgefressen und unter anderem auch Ansermets Ansichten zu Einstein und der Relativitätstheorie systematisch abgehandelt“, so Siedenberg. Die Relativitätstheorie bildet auch den Kern seiner zweiten 230-seitigen Dissertation, die er gerade an der Uni Hagen eingereicht hat.