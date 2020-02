Mülheim. Der Bürgerliche Aufbruch Mülheim erwartet zu den Gewässerschutzgebühren eine klare Grundstückskarte der Stadt. Müssen etwa alle Bewohner zahlen?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mülheimer Partei fragt nach Gebühren für Gewässeranlieger

Der vom Umweltamt gemachte Satzungsvorschlag, alle Anlieger von Gewässern zu einer Gewässerinstandhaltungsgebühr heranzuziehen,, ruft den Bürgerlichen Aufbruch (BAMH) ans Ufer.

Die Partei möchte dazu einen Bericht aus dem Technischen Rathaus sowie einen Stadtplan, auf dem „grafisch dargestellt wird, welche Grundstücksflächen durch eine Gewässerunterhaltungssatzung potenziell betroffen sein würden.“

Vor Entscheidung betroffene Flächen sehen

So lautet der Beschlussvorschlag für die Sitzung des Finanzausschusses am Montag, 10. Februar. Der BAMH begründet seinen Antrag damit, dass vor einer Entscheidung über eine solche Satzung ersichtlich sein müsse, welche Grundstücksflächen und Eigentümer für diese Gebühr, die der Umweltdezernent durchsetzen will, herangezogen werden könnten. „Die BAMH-Fraktion befürchtet, dass damit praktisch alle Grundstückseigentümer betroffen werden könnten“, erklärt ihr Spreche Jochen Hartmann.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Mülheim