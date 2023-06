Mülheimer Open-Air-Festival ist zurück: Remberg rockt wieder

Die Band „All inclusive“ tritt beim Schülerbandfestival in der Mülheimer Rembergschule am 3. Juni auf.

Mülheim. 130 junge Musikerinnen und Musiker treten am 3. Juni beim Schülerbandfestival in der Rembergschule in Mülheim auf. Zu hören gibt es so einiges.

Zweimal musste das große Open-Air-Festival aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden, nun ist es wieder soweit: Am Samstag, 3. Juni, präsentieren neun Bands aus Mülheimer Schulen von 14 bis 18 Uhr ihr Programm in der Rembergschule. Auf zwei Bühnen gibt es einen Mix aus Jazz, Rock und Pop. Die Veranstaltung, die mittlerweile zum zwölften Mal läuft, soll ein mitreißendes musikalisches Nachmittagsvergnügen für alle interessierten Familien werden.

Den 130 jungen Musikerinnen und Musiker geht es dabei nicht um einen Wettbewerb, sondern um ein inspirierendes Miteinander von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Musik verbindet Menschen über alle Barrieren hinweg. „Viele, die hier mitmachen, sind schon alte Hasen“, sagt Petra Metelmann, die mit ihrem Kollegen Bernhard Fuchs (Musikschule Mülheim) das Festival alle zwei Jahre auf die Beine stellt. „Die „Juniorband“ der Luisenschule und die Bands „All Inclusive“ und „Patchwork“ der Musikschule sowie die „Ohrwürmer“ sind schon Stammgäste. Für andere ist das eine Premiere hier und teilweise mit ganz schön viel Lampenfieber verbunden.“

Die Juniorband der Luisenschule ist auch wieder dabei beim Schülerbandfestival an der Rembergschule in Mülheim. Foto: Kirsten Engler

Mülheimer Lehrer: Turbo-Effekt für Persönlichkeitsentwicklung

In der Band „ReMix“ sind seit einem Jahr Schülerinnen und Schüler der Rembergschule und der Realschule Broich in einer Kooperation aktiv. Ihrem ersten öffentlichen Auftritt fiebern sie seit Wochen entgegen. „Es freut uns sehr, dass sich in diesem Jahr mit der „Karl-Ziegler-Band“, „Unbeatable Broich“, „Otto-Pankrock“ und „No rest for students“ viele ganz neue Ensembles angemeldet haben“, betont Bernhard Fuchs. „Leider klagen alle Schulen über Nachwuchsprobleme bei den Instrumentalisten. Es freut uns zu sehen, dass an vielen Schulen engagiert eine lebendige Musikkultur gepflegt wird.“

Bernhard Fuchs hat das Festival zusammen mit dem ehemaligen Schulleiter der Rembergschule Peter Kalde gegründet. „Junge Menschen sollten unbedingt darin unterstützt werden zu zeigen, was sie trotz ganz unterschiedlicher Voraussetzungen gemeinsam toll auf die Bühne bringen können. Solche Erlebnisse sind sehr einprägsam und ein Turbo-Effekt für die Persönlichkeitsentwicklung“, sagen sie.

Neben vielen musikalischen Highlights gibt es vor Ort Speisen und Getränke sowie ein buntes Kinderprogramm. Mit dem Bandfestival, erneut ermöglicht durch Sponsoren, feiert die Rembergschule auch ein Jubiläum: Die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist 50 Jahre alt.

Hinweis: Parkplätze an der Rembergschule sind begrenzt. Die Anreise mit Bus und Bahn empfiehlt sich. Parkplatz am Hauptfriedhof kann genutzt werden.

