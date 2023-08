Mülheimer Open-Air: Abend mit Kalkbrenner fast ausverkauft

Der international erfolgreiche DJ und Produzent Fritz Kalkbrenner legt am 11. August in der Müga in Mülheim auf. Es gibt laut Veranstalter nur noch wenige Tickets (Archivbild).

Mülheim. DJ-Sounds und „Legenden“ wie Johnny Logan bietet das zweitägige „Mülheim Summer Open Air“. Nur noch Restkarten für Moguai und Fritz Kalkbrenner.

Was früher die Ruhrbühne war, heißt jetzt „Mülheim Summer Open Air“ und geht auch musikalisch neue Wege. Insgesamt sieben Acts sollen am 11. und 12. August in der Müga für ein „actiongeladenes Wochenende“ sorgen, wie die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus Gmbh (MST) als Veranstalterin schreibt. Top-Act ist am Freitag der international erfolgreiche DJ und Produzent Fritz Kalkbrenner. Der Samstag gehört eher den „Musiklegenden“.

Der Freitag, 1. August, steht im Zeichen tanzbarer elektronischer Sounds: Neben Fritz Kalkbrenner wird der bekannte DJ und Produzent Moguai auflegen. Der Abend wird eröffnet von der ukrainischen DJane Helen & Boys und dem Duo 2 Electronic Souls. Für den Samstag wurden drei Acts aus dem internationalen Musikgeschäft gebucht: The Lords, Maggie Reilly und als Headliner Johnny Logan.

Mülheimer Festival: Insgesamt 4000 Gäste werden erwartet

Über die aktuelle Ticketbilanz ist die MST sehr erfreut. Sie zeige, dass das neue Konzept aufgeht, meint Geschäftsführer Michael Birr: „Wir haben das Kontingent bereits aufgestockt und rechnen mit 4000 Gästen.“ Jens Weber, Leiter des MST-Eventmanagements, ergänzt: „Früher bestand der Samstagabend meist aus zwei Musik-Acts.“ Nun freue er sich, sich, dass auch „unserem Stammpublikum ein spektakuläres Programm geboten wird”.

Johnny Logan und seine Band sind am 12. August Headliner beim „Mülheim Summer Open Air“. Dieses Foto entstand bei einem Auftritt im Mai 2022 in Bochum. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Der Freitagabend ist fast ausverkauft. Wenige Restkarten gibt es in der MST-Touristinfo und online für 27,90 Euro. Tickets für das Samstag-Event kosten 29,90 Euro, erhältlich ebenfalls online und in der Touristinfo. Einlass ist an beiden Tagen ab 17 Uhr, das Programm startet am am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 18.30 Uhr. Weitere Infos auf muelheim-events.de.

