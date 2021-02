Mülheimer Nahverkehr liegt komplett auf Eis - nur U18 fährt

Mülheim. Einige Ruhrbahn-Busse in Mülheim haben heute früh eine vorsichtige Probefahrt gewagt. Nun stehen sie wieder im Depot. Der ÖPNV ist eingefroren.

„Bus- und Bahnverkehr eingeschränkt“, steht seit dem Wochenende groß auf der Ruhrbahn-Website. Am Montagmorgen gibt es wegen der massiven Schnee- und Eisglätte nur ein minimales Angebot: Lediglich die U18 pendelt zwischen dem Berliner Platz in Essen und dem Mülheim Hauptbahnhof, sogar nach regulären Fahrplan. Ansonsten läuft nichts.

Ruhrbahn hat alle Busse um 6.20 Uhr zurückgeholt

Zum frühmorgendlichen Betriebsbeginn, noch in der Dunkelheit, sind einige Buslinien probeweise aus den Depots gefahren. „Wir haben sie aber um 6.20 Uhr wieder reingerufen“, berichtet Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann. Die Straßenbahnen sind gar nicht erst gestartet, die Schienen nach wie vor vereist. Wann es mit dem ÖPNV weitergeht, kann die Ruhrbahn nicht sagen: „Ich glaube aber nicht, dass es heute im Vergleich zu gestern eine Veränderung geben wird“, so die Sprecherin.

Da die eigenen Teams und Fahrzeuge nicht vom Hof kommen, ist die Ruhrbahn auf den Service der kommunalen Räumdienste angewiesen. Die Fahrgäste sollten sich darauf einstellen, dass es auch in den nächsten Tagen nur einen stark eingeschränkten Betrieb geben wird. Aktuelle Verkehrsinfos gibt es auf der Website der Ruhrbahn. Da die Schulen im Lockdown sind und viele Pendler wegen Corona im Homeoffice arbeiten, halten sich die Einschränkungen durch den ÖPNV-Stopp derzeit im Rahmen.

Wenige Verkehrsunfälle, aber massiver Feuerwehr- und Polizeieinsatz beim Großbrand im Mülheimer Hafen

Auch ansonsten war es auf den Straßen seit Sonntag relativ ruhig. „Zum Glück sind nur wenige Autos unterwegs“, so Polizeisprecher Peter Elke am Montagmorgen, „es hat nur vereinzelte Unfälle gegeben.“ Keine mit schweren Folgen. Die Mülheimer und Essener Polizei ist froh darüber, denn die Einsatzkräfte sind seit Sonntagnacht im Mülheimer Hafengebiet massiv gefordert, wo der ehemalige Real-Markt in Flammen steht. Das gesamte Gebiet rund um die Weseler Straße ist abgesperrt, auch die Konrad-Adenauer-Brücke in der Mülheimer Innenstadt. In den Morgenstunden habe es dort schon einige Diskussionen mit Pendlern gegeben, die in den Firmen im Hafen arbeiten, so der Polizeisprecher. Und denen der Weg durch den Großeinsatz versperrt war.