Bei der Probe: Die Musiker und Musikerinnen (v.l.) Sigrun Stephan (Cembalo), Charlotte Kemper (Querföte), Johannes Konze (Kontrabass), Rachel Gräfe (Violine concertanto), Christina Rasche (Viola), Bence Slajher (Violoncello) und Johanna Kloppert (Violine in ripieno) bereiten sich auf ein Kammerkonzert am 14. November in der Gnadenkirche in Mülheim-Heißen vor.

Kultur Mülheimer Musikschüler laden zu Barock-Abend in Gnadenkirche

Mülheim. Fünf Mal musste ihr „Concerto da camera“ wegen der Pandemie abgesagt werden. Nun aber bieten begabte Mülheimer Musikschüler einen Barock-Abend.

Mit dem traditionsreichen „Concerto da camera“ lädt die Städtische Musikschule am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr nach langer coronabedingter Pause wieder zu einem festlichen Konzert ein. Es findet in der Gnadenkirche am Heißener Marktplatz statt.

Rund 20 begabte Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 24 Jahren präsentieren dann – unter der Leitung von Anne Machowinski – ein außergewöhnliches Kammermusikprogramm, bei dem auch historische Instrumente wie das Cembalo oder eine Laute zum Einsatz kommen. Mehrere Ensembles spielen virtuose barocke Werke von deutschen und italienischen Komponisten.

Historische Instrumente kommen zum Einsatz

„Unser Kammerkonzert sollte eigentlich schon im März 2020 in der Stadthalle stattfinden, musste wegen Corona aber ausfallen. Wir haben vier weitere Anläufe genommen, aber immer wieder musste die Veranstaltung abgesagt werden“, berichtet Anne Machowinski.

Nun freuten sich alle Beteiligten, dass man endlich vor Publikum die einstudierten Stücke spielen dürfe. „Die Gnadenkirche ist groß. Dort können wir unsere Musikerinnen und Musiker so platzieren, dass die geforderten Abstände gut einhalten werden, und auch die Zuhörer sitzen nicht so dicht beieinander“, so die Konzertorganisatorin.

Höhepunkt ist das 5. Brandenburgische Konzert

Viele der beteiligten Musikschüler haben schon bei „Jugend musiziert“ auf sich aufmerksam gemacht oder ihre Lehrer mit versiertem Spiel überzeugt. Sie stammen aus den verschiedenen Fachbereichen der Musikschule, viele Streicher und Flötisten sind dabei. Auf dem Programm des Abends stehen Werke von Antonio Vivaldi, Theodor Schwartzkopff, Giovanni Paolo Cima, Tommaso Albinoni und eine Sonate aus der Dübensammlung. Einen Höhepunkt stellt das 5. Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach dar – für eine Sologruppe mit Cembalo concertato, Querflöte solo, Violine solo und Streichern. „In ähnlicher Besetzung wurde auch damals im Barock gespielt“, erklärt Anne Machowinski.

Der Eintritt zum Konzert kostet 7 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Schülerinnen und Schüler, Studierende und MH-Pass-Inhaber. Um Anmeldung bis zum 12. November wird gebeten unter anne.machowinski@muelheim-ruhr.de. Eine Abendkasse ist nicht vorgesehen, möglicherweise gibt es vor Ort aber einige freie Restplätze. Das Konzert findet unter den aktuellen 3G-Regeln statt. Die Aufführung wird circa eine Stunde und 40 Minuten dauern, mit Pause.

