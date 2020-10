Mülheimer Motorradfahrer (52) bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in einer Baustelle wurde ein Motorradfahrer aus Mülheim schwer verletzt

Mülheim. Bei einem Unfall auf dem Zehntweg in Dümpten wurde ein Motorradfahrer aus Mülheim schwer verletzt. Er stürzte laut Polizei an einer Baustelle.

Bei einem Sturz erlitt ein Mülheimer Motorradfahrer (52) am Donnerstagabend in Dümpten schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei hatte der Motorradfahrer gegen 17.40 Uhr an einer Engstelle in einer Baustelle auf dem Zehntweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war schwer gestürzt. Dabei riss das Krad eine Baustellenampel um und rutschte in den Wagen eines 18-Jährigen aus Mülheim.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz verletzt und wird im Krankenhaus stationär behandelt.