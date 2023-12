Mülheimer Medl-Nacht: Restkarten vor Weihnachten erhältlich

Mülheim Vor bis zu 2000 Zuschauenden steigt im März wieder die Medl-Nacht der Sieger. Was die Eintrittskarten kosten und wo sie zu haben sind.

Seit gut einem Monat läuft der Vorverkauf für die Medl-Nacht der Sieger, die in diesem Jahr nach der Corona-Pause ihr Comeback feierte und die am 16. März 2024 um 18.30 Uhr in der Mülheimer Westenergie-Sporthalle in ihre nächste Runde geht. Pünktlich vor dem Weihnachtsfest gibt es noch Karten für die bunte Sportshow.

2000 Zuschauerinnen und Zuschauer finden in Mülheims größer Sporthalle Platz, um ein vielfältiges Programm aus Akrobatik, Comedy, Turn- und Sportdarbietungen zu erleben. Außerdem werden in diesem Rahmen Mülheims Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023 gekürt. Durch den Abend führt wie gewohnt der ARD-Sportmoderator Claus Lufen.

Die Tickets gibt es in zwei Kategorien für 30 und 33 Euro. Ermäßigungen (26 und 29 Euro) gibt es für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren. Die Eintrittskarten können ausschließlich online unter medl-nacht-der-sieger.de erworben werden und sind als „print@home“-Variante zum Ausdruck am PC oder als Handy-Ticket verfügbar. Auf der Veranstaltungswebseite gibt es auch alle weiteren Informationen zur Veranstaltung und den Eintrittskarten.

Auch Thema in Mülheim:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim