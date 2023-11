Mülheimer Medl-Nacht 2024: Ab wann es Karten gibt

Am 16. März 2024 steigt in der Mülheimer Westenergie-Sporthalle die nächste „Medl-Nacht der Sieger“.

Mülheim. Am 16. März 2024 steigt die Medl-Nacht der Sieger. Bald beginnt der Vorverkauf. Was die Tickets kosten und worauf sich Mülheimer freuen können.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause feierte die Medl-Nacht der Sieger in der ausverkauften Westenergie-Sporthalle in diesem Jahr ihr Comeback. Am 16. März 2024 geht die Sportshow in ihre nächste Runde.

Der Vorverkauf beginnt am Montag, 13. November. Mit „körperlichen Höchstleistungen und unglaublichen Talenten“ werben die Organisatorinnen und Organisatoren des Mülheimer Sportservice auch diesmal. „Eine Mischung aus Akrobatik, Comedy, Turn- und Sportdarbietungen sowie erstklassige Showeinlagen garantieren abwechslungsreiche und spannende Unterhaltung.“

ARD-Moderator führt erneut in Mülheim durch den Abend

Das Event bietet wieder den würdigen Rahmen für die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023. Durch den Abend führt erneut der bekannte ARD-Sportmoderator Claus Lufen.

Wie schon beim vergangenen Mal können Eintrittskarten ausschließlich online unter www.medl-nacht-der-sieger.de erworben werden. Die Veranstaltungstickets sind als „print@home“-Variante zum Ausdruck am PC oder als Handy-Ticket verfügbar.

Was die Tickets für Mülheims Medl-Nacht kosten

Erhältlich sind die Tickets in zwei Kategorien für 30 beziehungsweise 33 Euro. Ermäßigungen (26 und 29 Euro) gibt es für Kinder und Jugendliche. Kinder im Alter bis sechs Jahren haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.

Die Westenergie-Sporthalle bietet bei dieser Veranstaltung Platz für rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ausführliche Informationen zu den Tickets und Eintrittspreisen gibt es ebenfalls auf der Veranstaltungswebseite.

