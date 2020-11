Weihnachtswunschbaum bei der NRZ: Mülheimer können helfen

Mülheim. Gemeinsam mit der Caritas hat die NRZ den Weihnachtsbaum mit 40 Wunschzetteln geschmückt. Diese können im Mülheimer-Leserladen abgeholt werden.

Der Christbaum, den polnische Zuwanderer im 19. Jahrhundert mit ins Ruhrgebiet gebracht haben, wird erst kurz vor Weihnachten dekoriert. Doch der NRZ-Wunschbaum im Leserladen an der Eppinghofer Straße 1 bis 3 wurde schon jetzt zum ersten Advent geschmückt.

Die Caritas-Mitarbeiter Monika Schick-Jöres und Rüdiger Pilotek legten Hand an und hängten die ersten 40 Wunschzettel an den Baum, der in den vergangenen Jahren mehr als 100 Wünsche bedürftiger Menschen in Mülheim wahr werden ließen. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben das möglich werden lassen.

An diese Tradition der guten Tat wollen wir auch in diesem Advent wieder anknüpfen. Und so funktioniert es: Die Caritas begleitet mit ihrer Sozialarbeit viele Menschen in Not. Es sind Menschen, wie Du und Ich, die zum Beispiel durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Scheidung bedürftig geworden sind. „Im Moment haben wir verstärkt mit alleinerziehenden Müttern und Vätern zu tun, die infolge der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Die Zahl der Hilfsanfragen, die uns erreichen, ist spürbar gestiegen“, erklärt Monika Schick-Jöres.

Klassische Geschenke vom Spielzeug und Buch über haltbare Lebensmittel

Alle Wunschzettel, die ab sofort vom Wunschbaum der NRZ gepflückt werden können, sind mit einem persönlichen Erkennungscode gekennzeichnet, damit die Caritas-Mitarbeiter die bis zum 12. Dezember im Leserladen an der Eppinghofer Straße abgegebenen und unter dem Wunschbaum abgestellten Geschenke ihren Empfängern zuordnen und vor Weihnachten zukommen lassen können.

Zur Orientierung für die Schenker und Spender, ist auf jedem Wunschzettel der Vorname, das Alter und das Geschlecht des Beschenkten verzeichnet. Ansonsten bleiben die Bedürftigen anonym. Besonders beliebt und gut brauchbar sind auf der Empfängerseite Einkaufs- und Kino-Gutscheine. Aber auch klassische Geschenke vom Spielzeug und Buch über haltbare Lebensmittel und Hygieneartikeln bis hin zu Gesellschaftsspielen und nützlichen Alltagsgegenständen können gerne geschenkt werden.

„Alle Geschenke sollten neuwertig sein. Alkohol und Produkte, die Schweinegelatine enthalten, sind Tabu. Kleidungsstücke sind schwierig, weil man in der Regel weder den Geschmack noch die Kleidungsgröße der Beschenkten kennt“, sagt Monika Schick-Jöres.

Der Leserladen im Pressehaus an der Eppinghofer Straße 1 bis 3 ist im Advent werktags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen bekommt man bei der Caritas telefonisch unter 0208-3000820 oder per E-Mail an: paketaktion@caritas-muelheim.de .