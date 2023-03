Mülheimer laufen „für die Liebe“ und helfen Schwerstkranken

Am 16. April startet in Mülheim wieder ein Lauf für die Liebe. Unsere Szene stammt aus dem Frühjahr 2018. Damals wurde Geld für benachteiligte Kinder gesammelt. Die Spenden halfen beim Kauf eines behindertengerechten Autos und bei der Finanzierung einer Delfintherapie.

Mülheim. Am 16. April startet in Mülheim-Saarn wieder der Lauf für die Liebe. Der Erlös kommt Menschen zugute, die nicht mehr lange zu leben haben.

Rein in die Laufschuhe und ab an die Ruhr: Am Sonntag, 16. April, findet in Mülheim-Saarn wieder der „Lauf für die Liebe“ statt. Laut Veranstalter können alle mitmachen, die Lust haben, etwas Gutes zu tun und sich dabei bewegen möchten.

Ob schnell oder langsam spielt keine Rolle, eine Zeitmessung gibt es nicht. „Mit dem Kinderwagen oder mit Walking-Stöcken, strammen Schrittes oder in Bestzeit – jeder absolviert die Strecke so, wie er mag und kann“, sagt Marcel Leydag, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Saarn, die den Lauf gemeinsam mit dem Mülheimer Sportbund und dem Verein Triathlon & Marathon Mülheim organisiert.

Lauf der Liebe in Mülheim: Alle Einnahmen gehen an den ASB-Wünschewagen

Je mehr Sportler sich beteiligen, desto besser: Das komplette Startgeld und alle Einnahmen abzüglich der Veranstaltungskosten gehen an den ASB-Wünschewagen. Dieser erfüllt Schwerstkranken in der letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch.

Gelaufen wird über vier verschiedene Längen: 2,5 km, 5 km, 7,5 km und 10 km. Von der Sportanlage an der Mintarder Straße geht es in die Ruhrauen. Die Kleinen bis sechs Jahre gehen beim Bambini-Lauf über 400 Meter an den Start. Neu ist der Familien-Staffellauf, bei dem entweder ein Kind und ein Erwachsener oder zwei Kinder abwechselnd eine Runde um den Sportplatz drehen und den Stab übergeben.

Stimmung machen die Shamrocks-Cheerleader und die Band Mondays on the Backporch

Erwachsene Sportler zahlen 15 Euro Startgeld, Kinder und Schüler 7,50 Euro. Der Bambinilauf startet um 12 Uhr, der Familien-Staffellauf um 12.30 Uhr und der Hauptlauf um 13 Uhr. Wer lieber zuschauen möchte, kann sich an den Ständen verschiedener Vereine informieren oder einen Happen essen. Für die Kinder gibt es unter anderem eine Schmink- und Bastelaktion, eine Hüpfburg und das Spielmobil. Für Stimmung wollen die Cheerleader der Shamrocks und die Band „Mondays on the Backporch“ sorgen.

Die Anmeldung ist möglich unter www.meinsaarn.de oder bei Pütz eBikes, Düsseldorfer Straße 66. Kurzentschlossene können sich auch direkt am 16. April vor Ort registrieren lassen.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim