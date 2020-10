Mülheimer Laas Abendroth bekommt Kunstpreis „CityARTists“

Mülheim. Der Mülheimer Künstler Laas Abendroth wurde mit dem Kunstpreis „CityARTists“ ausgezeichnet. Die Dotierung von 5000 Euro ist für ein Stipendium.

Das NRW Kultursekretariat (NRWKS) vergibt erstmals die „CityARTists-Preise“ an Künstlerinnen und Künstler aus dem Bundesland. Einer der zehn Ausgezeichneten ist Laas Abendroth, der gerade seine Ausstellung „Langeweile heute" im Kunstmuseum Temporär zeigt. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

Mit „CityARTists“ hat das NRWKS in diesem Jahr ein neues Förderprogramm im Bereich der Bildenden Kunst in der Gesamthöhe von 50.000 Euro aufgelegt. Es wurde mit den 21 Mitgliedsstädten des NRWKS entwickelt. Fortan erhalten jedes Jahr zehn ausgewählte Kunstschaffende in den Wirkungsfeldern Malerei, Skulptur, Fotografie und Installation bis hin zu Grenzbereichen der Performing Arts einen Preis als Stipendium.

Ferner müssen die Künstlerinnen und Künstler über 50 Jahre alt sein, mit Wohnsitz in einer der Mitgliedsstädte des NRWKS. Ein Film zu den Nominierten sowie weitere Informationen zu „CityARTists“ sind zu finden auf www.cityartists.de