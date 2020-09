Mülheimer Kunstprojekt bietet seltsame Pflanzen zur Adoption

Mülheim. Exotische Pflanzen und kuriose Gewächse liegen in der Adoptionsklappe des Künstlerduos 431art und warten darauf, entdeckt zu werden.

Die Aliens sind gelandet: Es ist kaum 14 Tage her, dass Torsten Grosch und Haike Rausch ihre Pflanzenklappe für exotische Schönheiten vor dem Kunstmuseum Temporär an der Schloßstraße aufstellten. Gut 25 seltsame bis kunstvolle Gewächse haben dort quasi Zuflucht gesucht und warten darauf wiederentdeckt zu werden.

Orchideen, verschlungene Pfennigbäume, Kakteen und Yucca-Palme – ist das denn eine Kunst? Für das Frankfurter Duo 431art zumindest sind es „eigenständige, wertvolle Lebewesen, von denen auch die Existenz des Menschen abhängt“.

Künstler werben für mehr Mitgefühl gegenüber Pflanzen

Am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. September, können die pflanzlichen Individuen im Museum Temporär bestaunt und nach Hause genommen werden in der Zeit von 14 bis 18 bzw. 14 bis 17 Uhr. An beiden Tagen bietet das Künstlerduo auch ein Empathietraining an (14-15.30 Uhr), in dem man sein Mitgefühl für Pflanzen testen kann. Anmeldung: elke.morain@muelheim-ruhr.de, 455 41 71.

Zum Abschluss des Mülheimer Projekts ist das Künstlerduo am 24.9. ab 18 Uhr zu Gast beim Klimaforum im Medienhaus, Synagogenplatz 3. Dort wollen sie einen Impuls für eine neue Perspektive auf die Wahrnehmung und Wertschätzung von Pflanzen setzen.