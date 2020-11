Mülheimer Kul-Türchen sollen Freude auf Weihnachten wecken

Mülheim. Die Mülheimer Kul-Türchen finden wegen Corona zwar nur virtuell statt. Kul-Tütchen bringen aber weihnachtlichen Bastelspaß unter die Menschen.

Der kulturelle Adventskalender der Stadt – das „Kul-Türchen“ – kann in diesem Jahr zwar nicht wie gewohnt stattfinden. Doch die Akteure der Innenstadt und aus Eppinghofen haben sich etwas Kreatives einfallen lassen, das die Vorfreude auf Weihnachten heben soll.

Schon ab Dienstag, 1. Dezember, öffnen sich jeden Tag neue Türen des Digitalen Kul-Türchens. Dahinter verbergen sich kreative Ton- und Bildbeiträge, die zum Freuen und Schmunzeln sind. Gestaltet wurden sie von verschiedenen Menschen aus der Innenstadt und Eppinghofen.

Kul-Tütchen bieten jede Menge Bastelspaß

Nicht virtuell, sondern konkret sind hingegen die „Kul-Tütchen“. Die Tüten bieten Anregungen, Anleitung und Material zum Basteln. Es gibt sie kostenlos an folgenden vier Stellen in der Stadt: in der vier.zentrale, Leineweberstraße 15, jeweils Di. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr, im Stadtteilbüro Eppinghofen, Heißener Straße 16, Mi. von 11 bis 13 Uhr, in der Klimainitiative, Löhberg 28, Mi. von 14 bis 18, Fr. 10 bis 14 Uhr, sowie in der Stadtbibliothek im Medienhaus, Synagogenplatz 3, Mo. bis Fr. 10 bis 18.30, Sa. 10 bis 14 Uhr. Die Anzahl der KulTÜTCHEN ist begrenzt.

Den digitalen Advents-Kulturkalender findet man im Internet: www.muelheim-ruhr.de/cms/24_kultuerchen.html