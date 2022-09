Mülheimer Künstler erhält weitere bedeutende Auszeichnung

Mülheim. Der Mülheimer Künstler Alexander Voß macht von sich reden: Am Freitag erhielt er den „City Artists-Preis“. Es war nicht die erste Ehrung in 2022.

Zehn Kunstschaffende haben am Freitagabend die zum dritten Mal verliehenen „City Artists-Preise“ des NRW-Kultursekretariats erhalten. Die als Stipendium vergebene Auszeichnung ist mit jeweils 5000 Euro dotiert und wurde im Wuppertaler Von der Heydt-Museum feierlich überreicht, wie das Kultursekretariat mitteilte. Zu den Preisträgern zählt auch der Mülheimer Alexander Voß, dem in diesem Jahr schon eine andere Ehre zuteil wurde.

Der Preis richtet sich an professionelle Künstlerinnen und Künstler über 50 Jahren aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie, Installation und Performing Arts mit Wohnsitz sowie Arbeitsort in einer der 21 Mitgliedsstädte des NRW-Kultursekretariats.

Alexander Voß aus Mülheim hat 2022 bereits den renommierten Ruhrpreis erhalten

In diesem Jahr gingen die Auszeichnungen an den 1960 in Mülheim geborenen und in diesem Jahr bereits mit dem renommierten Ruhrpreis ausgezeichneten Künstler Alexander Voß – sowie an Judith Funke aus Solingen, Sabine Hey aus Bochum, Andreas Keil aus Köln, Hyun-Gyoung Kim aus Münster, Sigrid Neuwinger aus Moers, Antonio Nuñez aus Aachen, Babak Saed aus Bonn, Michael Seeling aus Wuppertal, Katja Stuke und Oliver Sieber aus Düsseldorf.

Die „City Artists-Preise“ wurden 2020 erstmals verliehen. Nach der Ausschreibung im Frühjahr nominierten lokale Jurys in den Städten jeweils einen Künstler. Anschließend wählte eine Jury des Kultursekretariats die Stipendiaten aus.

