Mülheimer können 150.000 Euro Innenstadt-Belebung abrufen

Mülheim. Wieder können Mülheimer mit eigenen Aktionen zur Belebung der Innenstadt Fördergelder beantragen. Wie sich Bürger um das Geld bewerben können.

Die Innenstadt beleben: Unterstützung für solch ein Engagement verspricht die Stadt. Ab sofort können aktive Bürger, Gewerbetreibende und sonstige Akteure und Akteurinnen Ideen für die Entwicklung der Innenstadt einbringen und für die Umsetzung Zuschüsse erhalten. Das Budget steht aus der Städtebauförderung zur Verfügung.

Für die Realisierung können Mülheimer ab sofort über das Bürgermitwirkungsbudget bis zu 4000 Euro beantragen. Insgesamt stehen bis 2025 stolze 150.000 Euro für die Verwandlung der Innenstadt bereit.

Mülheimer ergriffen schon einmal die Chance, ihre Stadt neu zu gestalten

Das Bürgermitwirkungsbudget gab es schon einmal von 2016 bis 2019. 30 Einzelaktionen kamen seinerzeit in den Genuss einer Förderung. Mit dem Motto „Aufblühen!“ gestalteten Bürger vor zwei Jahren 500 Quadratmeter Blühbeete, 2018 lauschten Kultur-Interessierte einer schwimmenden Konzert-Inszenierung auf der Ruhr und 2016 tauchten Stadtrundgänger allein über ihr Handy in die Geschichte Mülheims ein.

Auch 2021 soll das Förderprogramm die Mülheimer inspirieren, ihre Innenstadt mit einzelnen Aktionen in Szene zu setzen.

Antragsunterlagen stehen auf der Internetseite der Stadt zum Download bereit oder können per E-Mail bei Daniel Bach (daniel.bach@muelheim-ruhr.de) angefordert werden. Er bietet an dazu auch Beratung an.

