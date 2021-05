„Löwenherzen“ heißt das Stück von Nino Haratischwili, das in der Inszenierung des Consol Theaters Gelsenkirchen bei den Kinderstücken 2021 mit im Wettbewerb steht.

Mülheimer Theatertage Mülheimer Kinderstücke: Preis wird am Samstag vergeben

Mülheim. Der Sieger der Mülheimer Kinderstücke 2021 wird am Samstag gekürt. Die Jury und die Jugend-Jury geben ihr Urteil ab.

Wer erhält den Kinderstücke-Preises 2021? Das wird am Samstag, 22. Mai, ab 15 Uhr in einer live geführten Debatte entschieden. Der Preis ist wie immer mit 15.000 Euro dotiert. Die mit Thomas Irmer, Kathrin Mädler und Dora Schneider besetzte Jury wird über die fünf nominierten Stücke diskutieren und am Ende eine Entscheidung fällen. Moderiert wird die live im Internet übertragene Debatte von der Theaterkritikerin Cornelia Fiedler.

Anwärter auf den Preis sind in diesem Jahr Esther Becker mit „Das Leben ist ein Wunschkonzert“, Nino Haratischwili mit „Löwenherzen“, Christina Kettering mit „Time Out“, Dea Loher mit „Bär im Universum“ und Bernhard Studlar mit „Megafad oder Der längste Nachmittag des Universums“.

Jugend-Jury gibt Urteil ab

Den Link zum Livestream der Jurysitzung finden Interessierte im Spielplan auf stuecke.de. Am gleichen Tag vergibt auch die Jugend-Jury ihren Preis. Sie besteht aus sechs Mülheimer Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren, die sich im Rahmen mehrerer Workshops mit den Wettbewerbsstücken auseinandergesetzt haben. Auf der Festivalwebsite sind bereits jetzt die Filmporträts der fünf Autoren zu sehen. Die Aufführungen der Kinder-Stücke finden erst im November in Mülheim statt.

