Die Kinder-Stücke starten am 21. Mai in Mülheim. Erste Aufführung: „Der Hase in der Vase“ von Marc Becker.

Kultur Mülheimer Kinder-Stücke: Zuerst geht ein Hase an den Start

Mülheim. Der Kinder-Stücke-Wettbewerb in Mülheim startet am Sonntag, 21. Mai. Um 15 Uhr wird ein buntes Eröffnungsprogramm im Theater an der Ruhr geboten.

Ein Zauberer, der sich unter die Gäste mischt und für Überraschungen sorgt, Eis und alkoholfreie Bowle, kleine Präsentationen zu den Stücken und eine Auswahl guter Kinderbücher: Die Kinder-Stücke der 48. Mülheimer Theatertage eröffnen am Sonntag, 21. Mai, mit einem bunten Programm für Kinder und Familien. Spielort ist das Theater an der Ruhr (Akazienallee 61), wo große und kleine Gäste ab 15 Uhr willkommen sind.

Das erste Gastspiel im Wettbewerb um den Mülheimer Kinder-Stücke-Preis 2023 beginnt dann um 16 Uhr: „Der Hase in der Vase“ von Marc Becker. Kinder im Grundschulalter und alle jung Gebliebenen erleben eine spielerische Auseinandersetzung mit alltäglichen Unsicherheiten. Während der angekündigte Hase (erstmal?) nicht kommt, tritt ein Feuerwehrmann auf, der die Vorstellung eigentlich absagen will, aber es dann doch nicht tut. Auch alle weiteren Figuren auf der Bühne stolpern zusammen von einer skurrilen Situation in die andere. Dabei spielen sie immer wieder mit klassischen Theater- oder Zaubertricks.

Am 25. Mai in Mülheim: „Das Märchen von der kleinen Meerjungfrau“

Das Stück thematisiert Überforderungen unterschiedlichster Art – und findet die Antworten darauf im gemeinsamen Spiel. In den Tagen darauf sind vier weitere ausgesuchte Stücke für Kinder zu sehen – vormittags für Schulklassen. Eine weitere Nachmittags-Vorstellung für Familien ist am Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr, dann läuft im Theater an der Ruhr „Das Märchen von der kleinen Meerjungfrau“ von Roland Schimmelpfennig, ein poetisches Stück über die Suche nach Heimat (ab neun Jahren).

Tickets für die Kinder-Stücke kosten für Erwachsene 6 und für Kinder 3 Euro, erhältlich bei: Touristinfo, Schollenstraße 1, 0208 960 960, stuecke.de oder bei den Familienvorstellungen auch an der Tageskasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim