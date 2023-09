Mülheimer Kinder fahren gratis Bus und Bahn - einen Tag lang

Haltestelle Stadtmitte in Mülheim: Am Mittwoch, 20. September, können Kinder den ganzen Tag lang kostenlos einsteigen.

Mülheim. Am Weltkindertag, 20. September, können alle Mülheimer Kinder bis 14 Jahren kostenlos den ÖPNV nutzen. So soll das Ganze funktionieren.

Am kommenden Mittwoch, 20. September, ist Weltkindertag. Alle Kinder, die jünger sind als 15 Jahre, können an diesem Tag kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das gilt auch für den Bereich der Ruhrbahn, teilt das Essen-Mülheimer Verkehrsunternehmen mit.

Mülheimer Kinder dürfen am 20. September auch Regionalzüge gratis nutzen

Kinder haben am 20. September den ganzen Tag über freie Fahrt in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen sowie in allen Regionalexpresszügen, Regionalbahnen und S-Bahnen in der 2. Klasse. Ein Ticket ist nicht nötig. Kinder unter sechs Jahren dürfen jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren, so die Ruhrbahn.

