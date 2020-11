Mülheimer Karnevalisten: Digitaler Start in die Session

Mülheim. Vieles fällt in dieser Session aus, doch die Mülheimer Narren sind optimistisch, dass der Karneval zurückkommt. So lange feiern sie digital.

Die Karnevalssession wird in diesem Jahr kaum stattfinden. Das Aufstellen des Narrenbaums am 11. November ist abgesagt, ebenso wie der Rosenmontagszug im kommenden Jahr. Doch die Mülheimer Narren sind kreativ und versuchen trotzdem, ein wenig die gute Laune hochzuhalten. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der KG Blau Weiß 1947 KF, Christian Hövelmann.

Ihre Gesellschaft lässt den Hoppeditz immer am Samstag vor dem 11.11. erwachen. Was haben Sie diesmal gemacht?

Wir haben genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Sessionseröffnung begonnen hätte, ein Video ins Netz gestellt, das inzwischen mehr als 8000 Mal angeklickt worden ist. In diesem Video kommen der Hoppeditz und einige Vereinsmitglieder zu Wort. Außerdem haben wir Videos zusammengeschnitten, in denen Vereinsmitglieder unser Blau-Weiß-Lied singen. Das ist unbedingt sehenswert und auf Youtube oder auf Facebook unter dem Stichwort KG Blau Weiß zu finden.

Ihr Hoppeditz ist also digital erwacht, aber wie geht es in der Session für Sie weiter?

Wir haben alle Veranstaltungen absagen müssen, weil wir aufgrund der Corona-Pandemie keine Planungssicherheit haben. Und wir haben ja nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine ethische Verantwortung für unsere Mitglieder und Gäste. Wir wollen, dass das Coronavirus möglichst bald überwunden wird und sich nicht verbreiten kann. Deshalb treten wir jetzt kürzer, damit wir dann möglichst bald wieder loslegen können.

Wird das Coronavirus den Bazillus Carnevalensis töten?

Das glaube ich nicht. Der Karneval hat schon Kriege und andere große Krisen überlebt und dann eine Wiederauferstehung erlebt. Dafür steht auch die Jahreszahl in unserem Vereinsnamen. 1947 haben sich die ersten Blau-Weißen gesagt: Gerade, weil die Zeiten so schwer sind, müssen wir die Menschen etwas glücklicher machen. Und das wird auch nach der Corona-Pandemie so sein, weil die Menschen einen großen Nachholbedarf haben werden. Wichtig ist jetzt nur, dass wir Kontakt halten und zusammenbleiben, wenn wir schon nicht zusammenfeiern können. Und spätestens am Karnevalssamstag werden wir uns wieder mit einem Video bei unseren Mitgliedern und Freunden melden, um zumindest digital für etwas Karnevalsstimmung zu sorgen.