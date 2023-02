Mülheimer Karneval: Was von Altweiber bis Rosenmontag steigt

So wurde vor Corona (in 2019) beim Närrischen Biwak gefeiert: Tänzerinnen und Tänzer der Mülheimer Stadtwache zeigten einen Showtanz.

Mülheim. Die heiße Phase des Karnevals rückt näher. An Altweiber stürmen die Närrinnen um 11.11 Uhr das Mülheimer Rathaus. Von da an wird fidel gefeiert.

Die tollsten Tage des Karnevals rücken näher. Am kommenden Donnerstag, 16. Februar, stürmen die Möhnen um 11.11 Uhr das Rathaus. Gleichzeitig feiern viele Närrinnen auf dem Saarner Pastor-Luhr-Platz eine Altweiberparty. Zu einer Altweiberfeier laden auch die Roten Funken an diesem Tag um 18 Uhr in die Styrumer Feldmannstiftung ein. Zeitgleich feiert die KG Blau Weiß eine Altweiberparty im Bürgergarten an der Aktienstraße 80.

Weiter geht es am Karnevalsfreitag. Zum Karneval für kleine Leute lädt dann die KG Blau Weiß ein – und zwar um 15 Uhr im Bürgergarten. Die KG Aunes Ees feiert am Samstag, 18. Februar, um 15 Uhr mit dem närrischen Nachwuchs im Vereinshaus der Styrumer Kleingartenanlage an der Römerstraße.

Närrischer Biwak steigt am Forum in Mülheim

An gleicher Stelle feiert die KG Blau-Weiß am Karnevalssamstag, 18. Februar, ab 19.11 Uhr ihre Prunksitzung. Zeitgleich laden die Gemeinden St. Engelbert und St. Mariae Rosenkranz im Dümptener Autohaus Extra an der Fritz-Thyssen-Straße 6 zum Gemeindekarneval „Firlefanz im Engelkranz“. Karnevalskünstler aus den Gemeinden und Gesellschaften sind mit von der Partie. Durchs Programm führt Rolf Völker von der MüKaGe. Karten für 11 Euro: unter Telefon 477089 und an der Abendkasse.

Nach dem Motto: „Eintrittsfrei und Spaß dabei!“ kann man den mölmschen Karneval am Karnevalssamstag, 18. Februar, ab 11.11 Uhr auch beim Närrischen Biwak auf dem Kurt-Schumacher-Platz am Forum erleben. Glanzvoller Höhepunkt des Straßenkarnevals wird der Rosenmontagszug, der ab 14 Uhr durch die Innenstadt rollt. Nach dem Zug lädt die KG Blau Weiß um 16 Uhr zur Rosenmontagsparty in den Bürgergarten ein. Zeitgleich steigen in Franky’s Ruhrkristall und in der Styrumer Kleingartenanlage die Rosenmontagspartys des Hauptausschusses Groß-Mülheimer Karneval und der KG Aunes Ees.

