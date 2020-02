Mülheim. Der Mülheimer Lukaskantor Boris Schmittmann spielt Präludien und Fugen von J.S. Bach. Kleine, leise Stücke in der Kirche an der Oberheidstraße.

Boris Schmittmann begibt sich bei der Orgelmusik gern auf Pfade, die bewusst an den oft gespielten Werken vorbeiführen. Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge mit dem markanten Einstieg kennt fast jeder. Das Stück, welches im Bachwerkeverzeichnis (BWV) unter der Nummer 565 geführt wird, ist der Evergreen. Aber Bach und andere Komponisten haben für die Königin der Instrumente auch leise Stücke geschrieben, die nicht in der klassischen Hitparade oben stehen. In seinen Stunden der Kirchenmusik präsentiert der Kantor an der Matthäuskirche in Dümpten in diesem Jahr Präludien und Fugen.

Zeigen, was mit Tasten und Pfeifen möglich ist

Es handelt sich dabei um kürzere Stücke in verschiedenen Tonlagen. Er zieht Register, die die Vielfalt der Orgel betonen. Boris Schmittmann experimentiert auch, um zu zeigen, was mit Tasten und Pfeifen alles möglich ist. Im Januar präsentierte er sechs besinnliche und flotte Stücke aus der Feder Bachs.

Weitere Präludien und Fugen (BWV 546–551) können die Zuhörer demnächst wieder erleben. Boris Schmittmann spielt wieder die Steinmann-/van-Rossum-Orgel in der Kirche an der Oberheidstraße 231. Beginn ist am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr. Der Musikgenuss dauert etwa 60 Minuten und hätte ein größeres Publikum verdient.

„Nebenprodukte“ bekannter Komponisten entdecken

Bereits im vergangenen Jahr hat Boris Schmittmann damit begonnen, kurze Stücke von Johann Sebastian Bach dem interessierten Publikum in die Ohren zu spielen. Damals waren es die Clavierübungen Bachs, die der Kantor an drei Sonntagen präsentierte, gespielt auf der Orgel. Dazu gehörten ebenfalls Präludien und Fugen.

Es macht Freude, dass Schmittmann und andere Kantoren sich die Mühe machen, in den Werken bekannter Komponisten auch deren Frühwerke oder „Nebenprodukte“ zu entdecken und für das Publikum zu bearbeiten und zu spielen.

Der Eintritt zu den Stunden der Kirchenmusik ist wie immer frei. Mit einer Spende am Ausgang unterstützen Besucher die kirchenmusikalische Arbeit der Lukaskirchengemeinde.