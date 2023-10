Mülheimer Jazz-Club: Wiedereröffnung nach über drei Jahren

The Dutch All Star Band ist zu Gast beim Jazz-Club im Hotel T&T by Tniesmann in Mülheim.

Mülheim. Mit einer Top-Band aus den Niederlanden eröffnet der Mülheimer Jazz-Club nach langer Pause seine Konzertreihe. Die Musiker haben viel zu bieten.

Der Mülheimer Jazz-Club lädt am Samstag, 7. Oktober, um 19 Uhr zur Wiedereröffnung ein. „Nach langer Pause, bedingt durch Corona und einen Eigentümerwechsel im ehemaligen ,Hopfensack’, freuen wir uns, dass nach dreieinhalb Jahren nun unter der neuen Eigentümerin, der Familie Thiesmann, wieder Jazzkonzerte im bekannten und beliebten Jazzkeller stattfinden können“, erklären die Verantwortlichen des Vereins.

In den nun komfortableren Club-Räumlichkeiten im renovierten Hotel an der Kalkstraße 23, das nun unter dem Namen T&T By Thiesmann firmiert, heißt es: „Jazz geht’s los“. Dabei gilt es zu beachten, dass es eine terminliche Änderung bei den Konzerten gibt: Sie finden nicht mehr freitags, sondern nun jeden 1. und 3. Samstag im Monat um 19 Uhr statt. Und: Der Eingang befindet sich nicht mehr an der Hingbergstraße, sondern um die Ecke an der Kalkstraße.

Holländer in Mülheim zu Gast

Aus den Niederlanden konnte für das Eröffnungskonzert die preisgekrönte „The Dutch All Star Jazzband“ gewonnen werden, die schon mehrfach im Club zu Gast war. Sie bietet ein abwechslungsreiches Repertoire aus den Jazzrichtungen New Orleans, Dixieland, Blues, Chicago-Style, Mainstream, Swing, Boogie Woogie. Ihre Spielweise ist beeinflusst von Jazzgrößen wie Louis Armstrong, Benny Goodman und Duke Ellington. Alle Mitglieder kommen aus bekannten holländischen Bands. Zum Ensemble gehören: Kuuk Griep (Schlagzeug), Jacques Kingma (Kontrabass), Jan Gombert (Banjo), Eelco van Velzen (Posaune), Hans Verheul (Klarinette/ Saxophon) und Franz van Wasbeek (Trompete, Kornett, Flügelhorn).

Der Eintritt beträgt 14 €, Mitglieder 10 €, Schüler, Studenten 6 €.

