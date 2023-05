Mülheimer Innenstadtfest präsentiert traumhafte Polizeiautos

Mülheim. Wenn am 13. Mai die Innenstadt feiert, gibt es viel Spannendes für Kinder und Erwachsene zu entdecken. Das bietet „Mülheim Mittendrin“.

Das Stadtfest „Mülheim Mittendrin“ kehrt zurück in die Innenstadt mit Live-Musik, Walking Acts und vielen Mitmachaktionen. Der Veranstaltung am Samstag, 13. Mai, haben sich zudem auch verschiedene Mülheimer Hilfsorganisationen angeschlossen, sei es der Katastrophenschutz oder der Sanitätsdienst. Und auch das ist besonders: Historische Polizeiautos aus den USA kann man sich genauso wie Einsatzfahrzeuge aus allernächster Nähe anschauen.

An der abwechslungsreichen Mischung aus Unterhaltung und Information sind viele Hände beteiligt: Der Clown Daniel fertigt bunte Ballontiere an, ein Seifenblasenkünstler setzt luftige Akzente. Picco Bello – die lustige Feuerwehr – ist als Walking Act im Dauereinsatz. Bewegungsfreudige können sich am Kletterturm und Soccer-Court erproben.

In der Mülheimer Innenstadt ist Musik drin

Ebenso hat die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft MEG verschiedene Kinderaktionen im Gepäck, etwa eine Recycling-Rallye und eine Kreativwerkstatt zum Thema Wiederverwertung. Untermalt wird das bunte Treiben durch das Festival der Straßenmusik mit Solo-Musikern und -Musikerinnen sowie kleinen Bands an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt. Durch die Straßen ziehen ebenso die mobile Band „Walking Hats“ und die niederländische Blaskapelle „Bluswerk“.

Nicht nur schauen, auch mitmachen ist beim Stadtfest „Mülheim Mittendrin“ am 13. Mai wieder angesagt. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Neben der Unterhaltung steht die Information im Mittelpunkt: So informiert das Team Innenstadt über den Tag der Städtebauförderung. Verschiedene Hilfsorganisationen – die Blaulichter – geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Hohen Schaufaktor dürften dabei nicht nur die Einsatzfahrzeuge der Organisationen, sondern auch die historischen Polizeifahrzeuge aus den Vereinigten Staaten von Amerika besitzen.

Für die Fans: Treffen mit Johnny Logan wird verlost

Nicht weniger attraktiv für viele Innenstadtbesucher: Die vielen Geschäfte der Innenstadt öffnen bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Bummeln, Stöbern und Flanieren ein.

Auch bei der Touristinfo vorbeizuschauen, kann sich lohnen: Alle, die am 13. Mai Tickets für das Mülheim Summer Open Air mit Johnny Logan, Maggie Reilly und The Lords in der Touristinfo kaufen, haben die einmalige Chance auf ein „Meet and Greet“ mit Johnny Logan! Vier Gewinner oder Gewinnerinnen treffen den dreimaligen ESC-Gewinner im Backstagebereich vor seinem großen Auftritt auf der Bühne in der Müga.

„Mülheim Mittendrin“ startet von 12 bis 18 Uhr. Alle Infos zum Stadtfest unter: www.muelheim-tourismus.de/erlebnisse-events/events/muelheim-mittendrin

