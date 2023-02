Mülheimer Innenstadt: Weiteres Traditionsgeschäft macht zu

Ein rotes Banner weist im Schaufenster des Elektrofachgeschäfts Folkenborn am Rathausmarkt in Mülheim auf die anstehende Schließung hin.

Mülheim. „Wir schließen“ steht auf einem Plakat, das am Fenster eines Elektroladens in der Innenstadt klebt. Wie der Betrieb aber in Mülheim aktiv bleibt.

Die Tage des Elektroladens Folkenborn am Rathausplatz sind gezählt. „Wir schließen!“ steht auf einem Plakat, das im Schaufenster hängt. Alle Artikel gibt es nun zum halben Preis. Spätestens Ende Februar soll Schluss sein mit dem Verkauf. Denn: „Wir sind hier zu weit ab vom Schuss. Der Zulauf ist einfach zu gering“, sagt Birgit Schaffers, die seit 43 Jahren für die Firma arbeitet, schon ihre Ausbildung dort absolviert hat.

Vor über 100 Jahren wurde der Betrieb von der Familie Folkenborn gegründet, das Geschäft war lange Zeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite, an der Friedrich-Ebert-Straße angesiedelt. Später zog man rüber zum Löhberg 76. „Damals waren hier mehr Geschäfte, auch eine Eisdiele. Außerdem war der Wochenmarkt noch auf dem Rathausplatz“, erinnert sich die langjährige Mitarbeiterin. Mit dem Wegzug der Markthändler seien die Geschäfte zurückgegangen. Den letzten schweren Schlag habe man hinnehmen müssen, als Tepel am Markt (Haushaltswaren und Co., ebenfalls Löhberg) sein Ladenlokal aufgegeben habe.

Fachkundige Beratung und besondere Artikel wurden geboten

Bei Folkenborn gab es neben Lampen und Leuchten, kleinere Elektrogeräte, Leuchtmittel, Kaffeemaschinen, Schalter und Steckdosen sowie hübsche Deko-Artikel. Wer etwas ganz Bestimmtes oder Besonderes in diesen Sortimenten suchte, erhielt dort fachkundige Beratung und oft auch den gewünschten Artikel – zumindest konnte er bestellt werden. „Jetzt kommen viele Leute rein und fragen: Wo kriege ich diese Sachen denn in Zukunft?“, erzählt die aktuelle Verkaufskraft.

Elektro Folkenborn wurde vor rund drei Jahren von Vößing Elektrotechnik aus Essen übernommen. Bislang waren in Mülheim zwei Mitarbeiter im Laden, eine im Büro, drei Monteure und ein Azubi im Einsatz. „Wir haben uns alle hier immer wohl gefühlt“, sagt Birgit Schaffers.

Mülheimer erreichen Betrieb weiterhin unter bekannter Nummer

Während die zwei Verkaufsfachleute sich ohnehin schon verändert haben, wird der Rest der Truppe wohl nach Essen wechseln. Elektroinstallationen – unter anderem die Montage von Beleuchtung, aber auch Wärmespeichern, Warmwassergeräten, Sprech-und Videoanlagen, Wallboxen – will man weiterhin in Mülheim anbieten. Eine Anlaufstelle wird es hier zwar nicht mehr geben, unter der bisherigen Rufnummer (Tel. 471729) könne man den Betrieb aber auch in Zukunft kontaktieren, heißt es.

