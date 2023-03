Mülheimer Innenstadt verwandelt sich in Karibikstrand

Mülheim. In Mülheim finden bald zwei Festivals für Street Food statt. Welche internationalen Köstlichkeiten serviert werden und was sonst geboten wird.

Gerichte aus aller Welt, internationale Musik und eine exotische Strandlandschaft mitten in der Innenstadt - Mülheimerinnen und Mülheimer können sich in diesem Jahr gleich auf zwei Food Festivals freuen.

Am 31. März bis zum 2. April findet bereits das vierte Street Food Music Festival auf dem Rathausplatz in Mülheim statt. Im Juni folgt eine Beach Party mitten in der Innenstadt. Beide Festivals bieten abwechslungsreiche Livemusik und zahlreiche internationale Köstlichkeiten an. Der Eintritt ist frei.

Gerichte aus Ghana, Indien und Venezuela

Beim Auftakt im März werden internationale Gerichte in 25 Foodtrucks zubereitet. Das Angebot reicht von der ghanaischen, indischen und venezolanischen Küche bis hin zu Klassikern wie Burritos und Burgern. Dazu gibt es Nachspeisen wie beispielsweise Bubble Waffeln oder Poffertjes.

Während die Gäste sich durch Gerichte aus aller Welt probieren, werden sie von Livemusik begleitet. Angekündigt sind vier Livekünstler, unter anderem aus den Genres Pop, Rock und Heavy Metal. „Zu jedem Gericht muss es einen passenden Drink geben“, erzählt außerdem Veranstaltungsleiter Alexander Binevich. Neben Bier, Gin und Wein werden auch Cocktails wie, Caipirinha, Sex on the Beach oder Red Mojito angeboten.

Mülheimer Innenstadt wird in eine Strandlandschaft verwandelt

Derselbe Veranstalter organisiert vom 1. bis zum 4. Juni in Mülheim am Rathausplatz unter dem Namen „Mülheim Karibisch“ das Street Beach Festival, bei dem die Innenstadt in ein exotisches Strandparadies verwandelt wird. Eine Sandlandschaft mit Palmen, Liegen und Cocktails soll für ein karibisches Flair sorgen.

Selbstverständlich wird auch Street Food angeboten, etwa Tacos, Burger oder Vegetarisches. Als musikalische Unterstützung treten fünf Livebands aus den verschiedensten Musikgenres auf. Darunter Latin, Pop und Reggae. Auf beiden Festivals gibt es jeweils am Sonntag ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken und Sandmalerei.

Mülheim als einer der stärksten Standorte

Bereits seit sechs Jahren findet das Street Food Music Festival in wechselnden Städten in ganz NRW statt. Veranstaltet wird das Ganze von „Just Festivals“ aus Dortmund. Unter anderem sind auch in Essen und Duisburg Festivals geplant. Aber: „Mülheim ist einer der stärksten Standorte“, sagt Steffen Denter vom Dortmunder Veranstalter.

