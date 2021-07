Mülheimer Innenstadt: Reggae und Drinks im Wallviertel

Bei „Püngel & Prütt“ gibt’s am Samstag im Wallviertel in der Mülheimer Innenstadt Musik und Veganes.

Mülheim. Das Wallviertel in den Mülheimer Innenstadt will zum neuen Zugpferd der City werden. Am Samstagabend gibt’s dort Musik, Speisen und Getränke.

Mehr Leben in die Innenstadt: Das Wallviertel rund um Löhberg/Kohlenkamp/Wallstraße und im Schatten des Rathauses soll in Mülheim aufgepeppt werden und die Bürger wieder in die City locken. Die Stadt will dort neue Läden fördern. Aber auch die „alten“ Geschäfte machen am Wochenende den Anfang mit einigen Aktivitäten.

Auf der Seite https://wallviertel.de/ tauschen sich die Händler, Handwerker und Gastronomen aus und teilen auch Neuigkeiten mit. Zum Wochenende werden dort einige Aktionen angekündigt. Etwa der Gin-Abend im Good Life Concept Store am Kohlenkamp 34. Am Samstag, 24. Juli, lädt Julian Schick nach der Coronapause von 16 bis 24 Uhr zum Gin-Abend ein. Getränke auf Gin-Basis, Bier und Alkoholfreies, dazu sorgt ein DJ für Musik.

Der Latin-Tanzabend Open-Air wird um eine Woche verschoben

Ein paar Spaziermeter weiter beim Unverpacktladen „Püngel & Prütt“ (Löhberg 68/70) findet am Samstag von 18 bis 22 Uhr ein Barabend mit musikalischer Begleitung der Reggae-Band „The Rude Reminders“ statt, eine Reggae-Combo mit bis zu zehn Musikern. Neben Cocktails, Wein, Bier, Softdrinks bietet das Café des Ladens vegane und vegetarische Speisen an. Eine Reservierung ist erwünscht unter ​0208-411 89 737 kontakt@puengel-pruett.de.

Geplant war zudem an diesem Samstag im Mülheimer Stadthafen das „Latin-Flair“, eine Open-Air-Veranstaltung im Außenbereich des Burger-Restaurants „Manducare“ (Am Rathaus 9-11). Veranstalter sind das Manducare und das Tanzhaus Mülheim. Diese Veranstaltung wird wegen der für Samstag angekündigten Regenfälle nun um eine Woche verschoben und soll jetzt am Samstag, 31. Juli, von 18 bis 22 Uhr stattfinden. Wer dann gern dort essen möchte, sollte zuvor reservieren: 0208 - 69 888 582, info@manducareburger.de. Zum Tanzen braucht man laut Veranstalter für den Latin-Abend keine Reservierung.

