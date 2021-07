Mülheimer Impfzentrum: Piks ohne Termin. Kinderärzte impfen

In der kommenden Woche pikst das Mülheimer Impfzentrum die Impfwilligen ohne Termine. Auch die Kinderärzte in Mülheim impfen mit – aber mit Termin.

Mülheim. Die Stadt Mülheim schaltet jetzt in den Impfturbo: In der kommenden Woche pikst das Impfzentrum ohne Termine. Auch die Kinderärzte impfen mit.

Die Praxen der Mülheimer Kinderärzte impfen jetzt auch. Und viele Hausarztpraxen impfen nun auch Menschen, die nicht bei ihnen in Behandlung sind. „Auch bei der Corona-Schutzimpfung gibt es mehr Freiheiten“, resümiert Stadtsprecher Volker Wiebels die neue Coronaimpfverordnung des Landes.

Manche Kinderärzte bevorzugten zunächst noch die Kinder mit Vorerkrankungen und dann erst alle Gesunden, so Wiebels: „Einfach an den Kinderarzt wenden mit der Bitte um einen Termin für die Corona-Impfung. Es ist keine Anmeldung über die Kassenärztliche Vereinigung erforderlich.“ Die Kinder würden ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech geimpft.

Liste der KVNo zeigt auch in Mülheim Praxen, die praxisfremde Patienten immunisieren

Zudem sei es jetzt gesetzlich geregelt, so Wiebels, dass alle an einer Impfung Interessierten in der kommenden Woche im Impfzentrum (Wissollstraße – ehemaliges Tengelmanngelände) ohne Termin vorbeikommen können, um sich impfen zu lassen. Die freie Terminwahl gilt ab Montag, 12. Juli bis Sonntag, 18. Juli, jeweils in der Zeit von 8 bis 19.30 Uhr.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNo) hat zudem ein Online-Register über Praxen freigeschaltet, die Impfungen gegen das Corona-Virus auch bei „praxisfremden“ Patienten durchführen. Das Angebot ist unter coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister zu finden und richtet sich insbesondere an Bürger, die keinen eigenen Haus- oder Facharzt haben. Das Portal werde ständig aktualisiert, so die KVNo.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim