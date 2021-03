Mülheimer Impfzentrum impft ab sofort wieder mit Astrazeneca

Ab sofort wird in Mülheim wieder mit Astrazeneca geimpft.

Corona in Mülheim

Mülheim. Wer am heutigen Freitag, 19. März, einen Termin im Mülheimer Impfzentrum hat, kann ihn wahrnehmen: Ab sofort wird wieder mit Astrazeneca geimpft.

Das Mülheimer Impfzentrum ist ab sofort wieder für Impfungen mit Astrazeneca geöffnet. Am Donnerstagabend hat die Stadtverwaltung um 21.43 Uhr die Mitteilung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales erreicht, dass die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca wieder aufgenommen werden dürfen.

Alle Personen, die am heutigen Freitag, 19. März, einen Termin im Impfzentrum haben, können diesen wie ursprünglich geplant wahrnehmen, teilte die Stadt am Morgen mit. Auch die Termine am morgigen Samstag, 20. März, finden wie geplant statt.

Eine erneute Registrierung ist nicht nötig, so die Stadt Mülheim

Die Impftermine, die wegen des Impfstopps am vergangenen Montag abgebrochen werden mussten, werden am kommenden Dienstag, 23. März, zur selben Uhrzeit nachgeholt. Eine erneute Registrierung ist nicht nötig, so die Stadt.

Die ausgefallenen Termine von Mittwoch, Donnerstag und Freitag (17. bis 19. März) in dieser Woche werden an denselben Wochentagen in der kommenden Woche nachgeholt. Auch hier ist keine erneute Registrierung notwendig, betont die Stadt.