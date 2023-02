Mülheimer im Radio: Kaiydo Garcia bei „WDR2 POP!“ zu hören

Mülheim. Er ist Saxophonist und in den Clubs auf Ibiza oft zu Gast: der Mülheimer Kai Dorgathen alias Kaiydo Garcia. Auf WDR2 kann man ihn bald hören.

In den Clubs auf Ibiza – allen voran das berühmt-berüchtigte „Pacha“ – gehört Kai Dorgathen fast schon zum Inventar. Der Mülheimer Musiker trat und tritt dort regelmäßig als Live-Performer auf. Als Saxophonist spielt er zudem in verschiedenen Bands – und daheim in seinem Heimstudio in der Mülheimer Altstadt bastelt er an eigenen Tracks. Einer davon wird am Dienstag, 28. Februar, ab 20 Uhr in der Sendung „WDR2 POP!“ im Rahmen der Reihe „Szene im Westen“ präsentiert.

Das Prinzip der Sendung: WDR2 stellt jede Woche drei Bands aus NRW vor gleichzeitig startet eine Abstimmung im Netz. Die Zuhörer entscheiden, wer die beste Band im Westen ist. Kai Dorgathen mit dem Künstlernamen Kaiydo Garcia stellt sich also dem Wettbewerb.

Der Musiker ist nicht auf ein Genre festgelegt. Er arbeitet mit verschiedenen Bands aus den Bereichen Rock, Pop, Hip Hop, Jazz, Fusion und Soul zusammen. Vor einigen Jahren entdeckte er seine Faszination für die Clubmusik, und fing an, zu House- und Electro-Tracks zu improvisieren. „Ich war begeistert davon, wie gut das Saxophon zu dieser Musik passt“, sagt er.

Mülheimer arbeitet mit hochkarätigen DJs zusammen

Nach ersten Gehversuchen in heimischen Clubs, wurde er zu einem Event im „Amnesia“-Club auf Ibiza eingeladen. Der immense Erfolg dort ermutigte ihn, sich auch in anderen Clubs auf der Insel zu bewerben. In den folgenden Jahren war er fast 60 Mal im „Pacha“ zu Gast, weiterhin auch in anderen Clubs wie etwa „Privilege“ oder „Cafe del Mar“. Er arbeitete dort mit hochkarätigen DJs wie Ricardo Villa Lobos, Tobi Neumann, Matt Caseli, Dieter Sin Plomo, DJ Pippi und Willy Graff zusammen.

Kaiydo Garcia/Kai Dorgathen ist europaweit als Saxophon-Performer unterwegs. Das Konzept DJ plus Saxophon hat sich etabliert, er wurde und wird auch für Firmenevents, Hochzeiten und für die „Aida“ gebucht. Die alte Liebe zum Jazz hat er nicht vernachlässigt, er arbeitet seit drei Jahren mit dem Quartett „Jazzappartement“.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim