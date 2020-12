Mülheimer Herzlichkeit begeistert auch in Zeiten von Corona

Mülheim Bei der NRZ-Wunschbaumaktion haben Leser wieder jede Menge Weihnachtsträume erfüllt

Die Wunschbaumaktion, bei der NRZ und Caritas mit Hilfe spendenfreudiger Mülheimer Nachbarn in Not einen Wunsch zu Weihnachten erfüllen, war auch im Corona-Jahr 2020 ein voller Erfolg. „Ich bin völlig überrascht. Ich hatte diesmal mit einer geringeren Spendenbereitschaft gerechnet. Aber das Gegenteil war der Fall. Mit 1000 Paketen, die wir an bedürftige Mühlheimer aus allen Generationen verteilen konnten, haben wir in diesem Jahr einen echten Rekord erzielt. Mich begeistert, mit welcher Herzlichkeit die Menschen bei der Sache waren und auch jene, die in dieser Zeit weniger Geld zur Verfügung haben oder um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, gerne einen Beitrag geleistet haben und sich so mit den Menschen, die noch weniger haben, als sie selbst, solidarisch gezeigt haben“, resümiert Caritas-Mitarbeiterin Monika Schick-Jöres. Auch in diesem Jahr, wurde sie bei der Durchführung der Wunschbaumaktion logistisch von Rüdiger Pilotek unterstützt. „Er hat wirklich eine große Erfahrung damit und behält immer den Überblick“, lobt Schick-Jöres ihren tatkräftigen Kollegen.

85 Geschenkpakete kamen direkt über den Leserladen an der Eppinghofer Straße zu ihren erfreuten Empfängern. Weit mehr Menschen wurden durch die Berichterstattung der NRZ und durch Mund-zu-Mund Propaganda in den Kirchengemeinden auf die Wunschbaumaktion aufmerksam und forderten direkt bei der Caritas Geschenk-Zettel vom Wunschbaum an. „Wir konnten fünf Fahrräder verschenken. Und ein Mädchen im Grundschulalter darf sich über eine Spielküche mit Zubehör freuen“, berichtet Monika Schick-Jöres von einigen Geschenk Highlights. Ansonsten haben sie und ihre Caritas-Kolleginnen in diesem Jahr auch verstärkt Kleidung auf den Wunschzetteln der großen und kleinen Mülheimer in der Not gesehen. Gefragt, gewünscht und geschenkt wurden auch Einkaufsgutscheine oder Haushaltspakete, die reich gefüllt waren mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die man im Alltag gut gebrauchen kann und die auf jeden Fall, dass knappe Haushalts Budget entlasten.

Besonders berührt haben Schick-Jöres und die Mitarbeiterinnen des Leserladens die Geschichte eines zwölfjährigen Jungen, dem sein 2020 verstorbener Vater zuletzt noch versprochen hatte , ihm ein Fahrrad zu schenken. Weil der verstorbene Vater diesen Wunsch seines Sohnes nicht mehr erfüllen konnte, sprangen hilfsbereite Mülheimer ein, so dass die Mutter des Jungen das Fahrrad im Caritas-Zentrum an der Hingbergstrasse abholen konnte. Auch die anderen Geschenkpakete wurden in diesem Jahr Corona-bedingt nicht in der Altentagesstätte der Caritas an der Aktienstraße im Rahmen einer Weihnachtsfeier an die Empfänger verteilt. Sie mussten stattdessen im Halbstundentakt von den glücklichen Empfängern im Innenhof des Caritas-Zentrums abgeholt werden. Das war für die meisten sicher keine Last, sondern eine Lust und ein willkommener Adventsausflug. Keine Frage: Der außerordentliche Erfolg der Wunschbaumaktion 2020 macht Mut für die Wiederauflage der Aktion 2021 und zeigt, dass die Mülheimer mit ihren Nachbarn in Not gerne großzügig und solidarisch sind. Dafür sagt auch die NRZ noch einmal ganz herzlich „Danke!“ T.E.