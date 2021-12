Mülheimer Handwerks-Nachwuchs auf Landesebene erfolgreich

Mülheim. Zwei junge Frauen aus Mülheim waren beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks auf Landesebene besonders erfolgreich.

Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks war auf Landesebene der Nachwuchs aus dem Kammerbezirk Düsseldorf besonders erfolgreich. Dazu gehörten auch zwei junge Frauen, die in Mülheim ausgebildet wurden.

Für Davina Sowieja, die bei Photo Menge von Elisabeth Harbecke-Gerig das Fotografenhandwerk gelehrt bekam, sprang nicht nur der Landessieg heraus sondern auch noch der dritte Platz beim Wettbewerb auf Bundesebene.

Anlagenmechanikerin landet auf dem zweiten Platz

Platz zwei auf Landesebene erreichte Christin-Charlyn Hausmann. Die Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erwarb ihre Berufsqualifikation im elterlichen Betrieb, der Holger Hausmann Sanitär, Heizung, Tankschutz- und Tankschutzwartungsfachbetrieb GmbH.

3000 Handwerkstalente reichen ihre Gesellenstücke ein

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks findet jährlich in über 130 Gewerken und in bis zu vier aufeinander aufbauenden Stufen von der Innung bis zur Bundesebene statt. Europas – laut eigener Aussage – größter Berufswettbewerb wurde in diesem Jahr zum 70. Mal ausgetragen. Rund 3000 Junghandwerkerinnen und Junghandwerker beteiligten sich mit ihren Gesellenstücken oder eigenen Arbeitsproben. Der Festakt wird im Frühjahr nachgeholt.

