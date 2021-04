Mülheimer Händlerinnen laden zum digitalen Bücherfrühling

Mülheim. Da keine Live-Veranstaltungen stattfinden dürfen, präsentiert die Mülheimer Buchhandlung Hilberath & Lange ein digitales Programm mit Lesungen.

Sie machen das Beste draus: Nachdem schon im vergangenen Jahr der gesamte Bücherfrühling abgesagt werden musste, startet das Team der Saarner Buchhandlung Hilberath & Lange in diesem Frühjahr in die zweite digitale Vorleserunde. Der „Kleine digitale Saarner Bücherfrühling“ findet vom 6. bis 26. Mai statt und ersetzt den eigentlich 27. Saarner Bücherfrühling“.

„Es ist so schade, denn wir hätten so viele tolle Gäste gehabt“, sagt Buchhändlerin Brigitta Lange und verspricht: „Die Live-Veranstaltungen holen wir alle im Herbst nach.“ Bis dahin dürfen Bücherfreunde online zuschauen und -hören. „Einige Veranstaltungen werden wir live über Zoom organisieren.“ Reguläre Eintrittskarten dafür gibt es in der Buchhandlung. Wie im vergangenen Jahr werden auch kleine Filme mit kurzen Lesungen produziert, die sich Nutzer dann stets ansehen können.

Kindertheater und Film-Tipps

Los geht’s am Donnerstag, 6 . Mai, mit dem Kindertheater Tom Teuer. Der Schauspieler reimt, dichtet und erzählt für Kinder ab vier Jahren: Morgenstar und Ringelspatz – eine erdichtete Geschichte mit Möwe, Star, Fink und Spatz, voller lustiger Gedichte von Christian Morgenstern und Joachim Ringelnatz. Ein Mitschnitt einer Aufführung steht ab 6. Mai für eine Woche zur Verfügung.

Das Kindertheater Tom Teuer spielt für Kinder ab vier Jahren, zu sehen auf dem Youtube-Kanal der Mülheimer Buchhandlung Hilberath & Lange. Foto: Hilberath & Lange

Sabine Klischat von der Begegnungsstätte im Kloster Saarn nimmt Zuschauer am Montag, 10. Mai, ab 19.30 Uhr mit ins Kino. Die Cineastin empfiehlt den Literaturfilm „Der Buchladen der Florence Green“. Die Empfehlung ist kostenlos anzusehen, über Hillas Youtube-Kanal.

Buchempfehlungen und eine Online-Autorinnenlesung

Das Literarische Quartett wird ab Dienstag, 11. Mai, und am Dienstag, 18. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr online gehen. Die Buchhändlerinnen Angelika Gorissen, Simone Thimm, Ursula Hilberath und Brigitta Lange stellen Neuerscheinungen vor, die sie begeistert haben. Der Eintritt ist frei, der Film kann über den Youtube-Kanal angesehen werden.

Eine Zoom-Autorinnenlesung und ein Gespräch mit Eva Ladipo über ihren neuen Roman „Räuber“ gibt es am Mittwoch, 12. Mai, 19.30 Uhr. Eva Ladipo verknüpft in ihrem Gesellschaftsroman verschiedene Themen wie Mietpreiswucher, Gentrifizierung, Korruption und vermischt das Ganze mit einer spannenden, fast schon kriminalistischen Story – und einer Liebesgeschichte. Tickets kosten 5 Euro.

Berühmte Briten und eine altmodische Geistergeschichte

Nachholtermine für Lesungen „Einige Lesungen wollen wir im Herbst in ,Hillas Kultur Palast’ und an anderen Orten nachholen, sagt Brigitta Lange. Etwa Sandra Lüpkes mit „Die Schule am Meer“ am Dienstag, 12. Oktober, Volker Kutscher mit „Olympia“ am Dienstag, 26. Oktober. Das gelte auch für die Kanada-Alaska-Dia-Präsentation von Karl Wilhelm Specht, die Vor-Ort-Duos im Bauhof Ammann und im Hymer Zentrum an der B1 sowie die beiden geplanten Wanderungen zu Kocks Loch und mit Goethe durch Mülheim. „Die Nachholtermine werden wir Anfang August veröffentlichen, wenn absehbar ist, dass Lesungen wieder möglich sind.“ Tickets für die Online-Veranstaltungen gibt es auf der Homepage der Buchhandlung: hillabuch.buchhandlung.de

Eine digitale Live-Lesung mit Schauspielerin Katja Heinrich steht am Donnerstag, 20. Mai, 19.30 Uhr, auf dem Programm. Es geht um Diana Menschigs Erzählung „Die alte Wassermühle“. „Schauspielerin Katja Heinrich liest diese wunderbar altmodische Geistergeschichte so schön, dass es uns wohlig kalt den Rücken runterläuft und uns die Haare zu Berge stehen“, so Ursula Hilberath. Tickets kosten 5 Euro.

Am Dienstag, 25. Mai, um 19.30 Uhr stellt die englische Schauspielerin Bronwen Gray-Specht in der Reihe „Tell Me More“ unter dem Titel „20½ - 20½“ jeweils zwanzigeinhalb berühmte Britinnen und Briten vor. Dass sie das mit der gewohnten Portion Humor tut, versteht sich von selbst. Tickets kosten 5 Euro.

Das Vor-Ort-Duo tagt am Mittwoch, 26. Mai, um 19.30 Uhr unter dem Motto „Viele Köche verderben den Reim“. Dass es dabei nicht unbedingt ums Essen geht, sei zumindest verraten. Ansonsten serviert das Duo amüsante Texte und Gedichte aus der Weltliteratur. Der Eintritt ist frei, den Film können Zuschauer über Hillas Youtube-Kanal sehen.

