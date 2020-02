Mülheimer Grafiker entwirft eine besondere Uhr für Kinder

Eine Uhr, drei Zeiger, zwölf Zahlen – an sich nichts Besonderes. Dass es auch anders geht, zeigt der Mülheimer Günter Trapp. „Children Clock“ ist der Name seiner selbst entwickelten Lernuhr für Kinder. Mit vielen Details und Visualisierungen soll die besondere Uhr Kindern ein Verständnis für die Zeit geben.

„Wir treffen uns um halb 7.“ Solche Sätze sind schnell gesagt. Doch was bedeutet das dann? Für junge Kinder sei das oft gar nicht so einfach. Kleine Tricks und Hilfestellungen sollen da weiterhelfen. So ist zum Beispiel neben Minute 30 ein Halbkreis aufgemalt. „Die vielen Visualisierungen sorgen für eine Verbindung von abstrakten und richtigen Zahlen“, erklärt Trapp seine Uhren.

Die Idee kam den Familienvater schon vor 23 Jahren

Bunte Bilder von Würfeln, zählenden Händen oder pro Stunde um ein Stück wachsende Raupen machen es den kleinen Kindern einfacher, die Uhrzeit abzulesen. Die farbenfrohe und abwechslungsreiche Gestaltung solle für mehr Spaß beim Erlernen der Uhrzeit sorgen.

Die Idee für solch kinderfreundliche Uhren kam dem Mülheimer Familienvater schon vor gut 23 Jahren. Für seine drei Kinder malte er damals eine individuelle, völlig abstrakte Uhr. Statt Zahlen gab es Bilder vom Abendessen oder der Gute-Nacht-Geschichte, durch die seine Kinder ein Gefühl für den Tagesablauf und die Uhrzeiten bekamen.

Musikschule darf sich über eine Kinderuhr als Dekoration für den Pausenraum freuen

„Es war eine Spielerei für die Kinder, zuerst war das noch gar nicht als Produkt gedacht“, erinnert sich Trapp. Doch der freiberufliche Grafiker arbeitete weiter an der Idee, denn „Uhren sind für einen Grafiker immer spannend“. Inzwischen sind seine Kinder erwachsen und die Idee der „Children-Clock“ wurde in die Tat umgesetzt. Auf der eigenen Internetseite children-clock.de sind die unterschiedlich designten Uhren zu sehen.

Günter Trapp ist eine umweltschonende und faire Produktion wichtig, und so werden die hölzernen Uhren im Schwarzwald hergestellt und in Essen bedruckt. Momentan sind diese noch limitiert, aber bald sollen sie auch in den Verkauf gehen. „Zuerst wollen wir noch mehr Feedback sammeln“, so Trapp. Darum schenkt er der Musikschule Mülheim ein Modell der Kinderuhr. Im Pausenraum der Musikschule können junge Kinder dann bald neben dem Lesen von Noten auch einfach das Lesen der Uhr üben.