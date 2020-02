Mülheimer GNTM-Kandidatin verlor Familie bei Verkehrsunfall

View this post on Instagram

Ich glaube dieser Post wird mir so verdammt schwer fallen, da ich vor Tränen in den Augen einfach nicht mehr richtig sehen kann. Gestern sind meine Eltern und meine Schwester bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich frage mich einfach nur eins : wieso, wieso verdammt nochmal lebe ich noch aber ihr nicht?!. Ich wäre mit in diesem Wohnmobile gewesen und hab mich spontan vorletzte Woche entschieden doch nach Hause zu fahren. Ich bekomme es nicht in meinem Kopf rein verdammt. Ich bin gerade mal 15 habe noch mein ganzes scheiß Leben vor mir und muss es einfach ohne meine Eltern und Schwester gehen. Es ist einfach wie ein schlimmer Albtraum wo man einfach nur aufwachen will! Ich bekomm es einfach nicht in meinen Kopf rein egal wie ich es versuche.. Ich kann es nicht glauben das ich sie NIE wieder lebend sehen werde. Auf jeden Fall sollt ihr, Mama, Papa, Aurelia wissen, das ihr einfach die tollste Familie wart die man sich nur vorstellen konnte. Ich kann einfach nicht ohne euch verdammt!. Ihr wart einfach so tolle Menschen ! Ich bin verdammt stolz, das ich euch als Familie hatte. Und jetzt muss es SO enden?! ️vor 3 Jahren erkrankte meine Mutter an Krebs, die wollte damals schon aufhören zu kämpfen und am Leben zu bleiben! Sie war kurz vorm aufgegeben und hat sich dann aber Wacker durchgeschlagen !Ich behalte euch IMMER in meinem Herzen und ich liebe euch so unbeschreiblich ❤️❤️❤️ danke einfach für alles ❤️❤️! Ich hoffe, ihr seid im Himmel gut aufgehoben. Ruht in Frieden !🎀 - Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Seite hier Weiterführen kann/werde. Bitte habt Verständnis das ich eine Zeit lang nicht mehr aktiv sein werde. Ich brauch einfach Ruhe und vor alllen Zeit, Zeit zum nachdenken und realisieren! - R.I.P!🌹