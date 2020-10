Mülheimer Gaststätten boten für Bürger einst Erlebnisfelder

Mülheim. Die „Amsel-Klause“ stand einst an der Amselstraße. In dem Haus sei zuerst ein Anstreichergeschäft gewesen, erinnern sich Mülheimer Bürger.

Hans-Georg Cramer erkannte in der Folge 132 das Haus, in dem seine Großeltern Gustav und Elise Hinne das Ausflugslokal „Im Siepental“ betrieben. Es stand am Sunderweg und ist längst aus dem Stadtbild verschwunden.

Hans-Dieter Strunck, ein Kenner Mülheims, weiß nicht genau, wo das Lokal stand. „Wenn man es aber im Humboldthain besuchen konnte, war und ist das nicht In der Heimaterde. Bauherr im Humboldthain war der Mülheimer Bergwerksverein. In der Heimaterde war es Krupp. Auch wenn manche Gruppierung alles ,unter einen Hut steckt’, wird die Bezeichnung „Heimaterde“ nicht richtig.“

Die „Amsel-Klause“, hat Cramer herausgefunden, stand an der Amselstraße. In dem Haus war zuerst ein Anstreichergeschäft“, erinnert er sich. Dort habe er sich in den 1970er Jahren selbst mit dem Gesangverein und Freunden getroffen. „Anfang der 1980er Jahre war die Gaststätte dann zu.“