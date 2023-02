Mülheimer Friedensaktivistin Angelika Romeik ist verstorben

Mülheim. Die Mülheimer Friedensaktivistin Angelika Romeik ist gestorben. Sie hat sich viele Jahre tatkräftig für Gerechtigkeit und Frieden eingesetzt.

Die Friedensarbeit war für sie eine unerlässliche Aufgabe und eine Herzensangelegenheit. Angelika Romeik engagierte sich viele Jahre beim Mülheimer Friedensforum, trat lange als dessen Sprecherin auf. Ihre Kindheit war geprägt vom Zweiten Weltkrieg, deshalb setzte sie sich unermüdlich für eine friedlichere Welt ein. Nun ist sie verstorben, im Alter von 83 Jahren. Viele, die sie kannten, trauern um sie.

Die Friedenstreppe, die von der Bachstraße hoch zum Vorplatz der Petrikirche führt, war eines der Projekte der Pazifistin. Auf 54 Messingschildern, die an den Treppenstufen angebracht sind, war und ist dort in 54 Sprachen das Wort „Frieden“ zu lesen. Der Ort sollte für Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen dienen.

Mitfühlende und tatkräftige Helferin aus Mülheim

Angelika Romeik war als tatkräftige Friedensaktivistin über die Grenzen Mülheims hinaus bekannt, sie nahm mit anderen Mülheimern an den Ostermärschen Ruhr teil, leitete die örtliche Gruppe der „Frauen in Schwarz“ und war weltweit mit anderen Frauengruppen vernetzt. Die „Frauen in Schwarz“ fühlen sich Frieden und Gerechtigkeit verpflichtet und versuchen, aktiv Gewalt und Krieg entgegenzuwirken. Angelika Romeik dachte mitfühlend an die Menschen in den Krisenregionen dieser Welt und organisierte konkrete Hilfsaktionen.

Die überzeugte Christin aus der Evangelischen Kirchengemeinde Speldorf organisierte auch viele ökumenische Friedensgebete, verteilte auf dem Adventsmarkt das Friedenslicht aus Bethlehem. Und sie begleitete unter anderem auch den Zug des „Engels der Kulturen“ durch die Stadt – eine Aktion zur Annäherung von Christen, Juden und Muslimen.

Angelika Romeik erhielt 2005 den Bürgerinnen:Preis der Mülheimer Grünen für ihre Verdienste um die politische Kultur in der Stadt. 2018 zeichneten sie Bezirksregierung und Staatskanzlei NRW als langjährige, verdiente Ehrenamtliche aus. Sie war selbst immer vom Nutzen ihres politischen und sozialen Engagements überzeugt. Angelika Romeik hinterlässt ihren Mann, zwei Kinder und mehrere Enkel.

