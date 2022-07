Mülheimer Freilichtbühne: Dritte Runde fürs Straßentheater

Die Theatersaison in der Mülheimer Freilichtbühne geht weiter. (Symbolbild)

Mülheim. Die Straßentheaterreihe „Von Nord nach West“ geht in der Mülheimer Freilichtbühne in die dritte Runde. Wer auftritt, was die Besucher erwartet.

Am Donnerstag, 14. Juli, geht die Straßentheaterreihe „Von Nord nach West“ in der Freilichtbühne in die dritte Runde. Mit dabei ist der amerikanische Künstler Nakupelle und das Duo Kira & Anders.

Joe Dieffenbacher in der Rolle des Nakupelle geht auf humoristische Weise der Frage nach, was passiert, wenn der Papiermüll im Büro Eigenleben entwickelt. Nakupelles Show verwandelt ein langweiliges Büro in ein fantasievolles und absurdes Spiel. Dabei verbindet Dieffenbacher visuelles Straßentheater, Zirkuskünste, Comedy, magische Effekte und Clownerie zu einem einzigartigem Programm.

Freilichtbühne: „Ein Koffer voller Überraschungen“

Das Duo Kira & Anders erzählt die Geschichte von Mr. & Mrs Twistly auf ihrem Weg in den Urlaub. Die beiden müssen ihre Zeit am Bahnsteig vertreiben, da ihr Zug Verspätung hat. Ihr großer Koffer erweist sich dabei als guter Zeitvertreib. Kira & Anders erzählen ihre Geschichte unter Einflüssen der 1920er Jahre mit Elementen der Partnerakrobatik am Boden und am chinesischen Mast.

Der Eintritt zum Straßentheater ist wie gewohnt frei, für die Künstler geht der Hut rum. Der Biergarten ist ab 18 Uhr geöffnet, die Shows beginnen um 19 Uhr.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim