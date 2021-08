Strecke des Mülheimer Firmenlaufs wird verlegt

Die Teilnehmer des Mülheimer Firmenlaufs starten am 1. September auf einer anderen Strecke als ursprünglich geplant. Denn in Folge des Hochwassers sind Teile der ursprünglichen Strecke des Laufes noch gesperrt.

Weil nach wie vor manche Wege in Folge des Hochwassers gesperrt sind, kündigen die Veranstalter des Mülheimer Firmenlaufes einen anderen Streckenverlauf an. Da Teile der ursprünglichen Strecke des Laufes, der am 1. September stattfinden soll, noch nicht freigegeben sind, muss der Lauf in diesem Jahr kurzerhand umziehen – an die Sportanlage an der Mintarder Straße, erklären die Organisatoren.

Der Start- und Zielbereich wird auf die Rundbahn des Sportplatzes verlegt. Die Laufstrecke wird dann über eine Gesamtlänge von 4,5 km durch die Mülheimer Ruhrauen verlaufen. Somit umgehen die Veranstalter von Bunert Events die Sperrungen der Schleuseninsel und des Kahlenbergwehrs.

Schäden an der Schleuseninsel und am Wasserbahnhof machen Verlegung nötig

Organisator Christian Hengmith ist froh, dass so kurzfristig eine Alternative gefunden und die Durchführung des Laufes gesichert werden konnte: „Als wir nach dem Hochwasser die Schäden gesehen haben, haben wir schon befürchtet, dass wir uns eine neue Strecke suchen müssen. Der Mülheimer Sportservice hat uns bei der Suche einer Alternative hervorragend unterstützt. Die Laufstrecke ist schön flach und ein wenig kürzer als sonst. Das wird sicher einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen.“

Wie in den Vorjahren auch erwartet die Firmen eine Veranstaltung, zu der auch Hauptsponsor Westenergie beiträgt. Bereits am Start sorgt ein DJ für Stimmung und entlang der Strecke wird eine Samba-Band den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einheizen.

Corona: Alle Teilnehmenden müssen geimpft, genesen oder getestet sein

Um in Bezug auf das Coronavirus eine höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, müssen alle Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sein, um mitlaufen zu können, also den „3G-Nachweis“ vorlegen können. Die Kontrolle darüber übernimmt jeweils der Teamcaptain einer Firma, verdeutlichen die Veranstalter.

Durch die Aufteilung des Starterfeldes in mehrere Startgruppen können zudem die Abstände untereinander eingehalten werden – auch beim Start, den die meisten Personen mit einem dichten Gedränge verbinden, heißt es von Seiten der Organisatoren. „Der Startbereich wird extrem großzügig angelegt sein, so dass jede Person ausreichend Platz hat. In Kombination mit dem 3G-Nachweis und frischer Luft können wir eine sichere Veranstaltung gewährleisten“, erläutert Hengmith.

Keine After-Run-Party – Anmeldezeitraum verlängert

Um vollständig auf Nummer sicher zu gehen, verzichten die Veranstalter in diesem Jahr noch einmal auf die Durchführung der After-Run-Party. Nach dem Lauf kann aber noch mit den Kolleginnen und Kollegen mit dem Zielgetränk angestoßen werden, bevor es nach Hause geht.

Der Anmeldezeitraum für den Mülheimer Firmenlauf wurde noch einmal bis zum 27. August verlängert, um auch Urlaubern die Möglichkeit zu geben, sich noch anzumelden. Anmeldung sowie weitere Informationen auf der Internetseite www.mülheimer-firmenlauf.de .

