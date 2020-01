Mülheim. Die Mülheimer Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einem qualmendem Notstromaggregat nach Speldorf gerufen. Der Einsatz dauerte eine Stunde.

Mülheimer Feuerwehr zu qualmendem Notstromaggregat gerufen

Die Mülheimer Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbeobjekt in Speldorf gerufen. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort eine Rauchentwicklung in einem Betriebsraum für die Notstromversorgung feststellen, die zu Beginn des Einsatzes noch stetig zunahm. Laut Aussage des Betreibers befand sich das Notstromaggregat im monatlichen Probebetrieb.

Die Anlage in Mülheim-Speldorf lief im Probebetrieb

Ein Einsatztrupp, ausgestattet mit Atemschutz, Sonderlöschmitteln und Wärmebildkamera, drang in den Bereich vor. Da man von einem Brand elektrischer Anlagen ausgehen musste, wurden noch weitere Fahrzeuge mit Sonderlöschmitteln zur Einsatzstelle alarmiert. Es stellte sich heraus, dass durch ein defektes Kühlsystem des Notstromaggregats das Kühlmittel verdampft war. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach Lüftungsmaßnahmen nach einer Stunde beenden.