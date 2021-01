In der Nacht zum Dienstag musste die Mülheimer Feuerwehr fast zeitgleich zu zwei Bränden ausrücken.

Feuerwehreinsatz Mülheimer Feuerwehr musste in der Nacht zwei Mal ausrücken

Mülheim Brände wurde fast zeitgleich von der Bruch- und der Kreuzfeldstraße gemeldet. Bei einem Kaminbrand nutzte die Mülheimer Feuerwehr die Drehleiter.

In der Nacht zum Dienstag musste die Mülheimer Feuerwehr fast zeitgleich zu zwei Bränden ausrücken. Um 23.53 Uhr meldeten Anwohner der Bruchstraße eine leichte Rauchentwicklung, sowie Brandgeruch im Keller eines

Mehrfamilienhauses. Vor Ort wurde ein schmorender Sicherungskasten im Keller gefunden. Durch die Feuerwehr wurde die Elektroinstallation mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle konnte kurz darauf an einen

Mitarbeiter des Energieversorgerunternehmens übergeben werden, der den Strom abdrehte.

[+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter +++]

Zeitgleich kam es an der Kreuzfeldstraße um 23.54 Uhr zu einem Schornsteinbrand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Kamin. Die Wohnung im Obergeschoss war leicht verraucht. Die Feuerwehr benutzte eine Drehleiter, um den Kamin mit speziellem Werkzeug zu kehren. Ein weiterer Einsatztrupp kontrollierte die Wohnung im Obergeschoss, auch in Hinblick auf erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen. Die Wohnung konnte nach Abschluss der Maßnahmen wieder an die Bewohner übergeben werden. Gegen 1.30 Uhr war der Einsatz beendet.